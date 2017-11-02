مصر تتصدر ارتفاعات 4 بورصات.. وهبوط الإمارات

خالد بدر الدينتباين أداء مؤشرات البورصات العربية بمنطقة الشرق الأوسط، فى ختام تعاملات اليوم الخميس، بصعود 4 بورصات، بقيادة مصر، وهبوط 4 أخرى تصدرتها بورصتا الإمارات دبى وأبو ظبى، لتواصل أسهم الشركات الخليجية أداءها الضعيف هذا الأسبوع.ذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية تقد

خالد بدر الدين





تباين أداء مؤشرات البورصات العربية بمنطقة الشرق الأوسط، فى ختام تعاملات اليوم الخميس، بصعود 4 بورصات، بقيادة مصر، وهبوط 4 أخرى تصدرتها بورصتا الإمارات دبى وأبو ظبى، لتواصل أسهم الشركات الخليجية أداءها الضعيف هذا الأسبوع.

ذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية تقدم بحوالى 0.3% ليصل إلى 14325 نقطة بفضل سهمي شركتى جلوبال تليكوم ومجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري، لارتفاع أسعار كل منهما بأكثر من 4.6 و3.3% على الترتيب لتسجل مجموعة طلعت مصطفى زيادة بلغت 72% في صافي الربح المجمع لتسعة أشهر.

وصعد مؤشر بورصة البحرين بأكثر من 0.3% ليسجل 1283 نقطة، ومؤشر بورصة الكويت بنفس النسبة ليرتفع إلى 6548 نقطة.

بينما كسب مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بنسبة طفيفة بلغت 0.1% ليستقر عند 6957 نقط، وارتفع سهم شركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) 3.1% بعد أن سجلت الشركة زيادة بلغت 8% في أرباحها الفصلية مع ارتفاع المبيعات 13%.

وانخفض مؤشر سوق مال أبو ظبي العام بحوالى 0.5% ليصل إلى 4465 نقطة، ومؤشر سوق مال دبى العام بنسبة أقل بلغت 0.3% ليزداد إلى 3622 نقطة، لكن سعر سهم شركة شعاع كابيتال قفز بحوالى 7.4% في أكثف تداول له منذ يوليو الماضى، وكان الأكثر نشاطًا في دبي، كما أشار بعض المتعاملين إلى عمليات شراء بهدف المضاربة قبل إعلان النتائج المالية لشعاع للربع الثالث من العام أوائل الأسبوع المقبل.

وهبط مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.3% لينزل إلى 8146 نقطة في تعاملات هزيلة مع انخفاض 8 من الأسهم الـ10 الأكثر نشاطًا في السوق، بينما تراجع مؤشر بورصة مسقط بنسبة طفيفة لن تتجاوز 0.2% ليستقر عند 5040 نقطة.