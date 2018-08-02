مصر تتصدر أفريقيا فى توقعات ربحية الشركات اليابانية

سمر السيدتوقعت أغلب الشركة اليابانية العاملة فى السوق المصرية - حوالى %64.9 من 38 شركة - تحسن أرباحها فى العام الجارى 2018، فى حين رأى %29.7 منها عدم تغيرها، وتنبأ %5.4 منها بتدهور الأرباح.جاء ذلك فى نتائج مسح أجراه مكتب هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو»، عن ظروف عمل الش

سمر السيد

توقعت أغلب الشركة اليابانية العاملة فى السوق المصرية – حوالى %64.9 من 38 شركة – تحسن أرباحها فى العام الجارى 2018، فى حين رأى %29.7 منها عدم تغيرها، وتنبأ %5.4 منها بتدهور الأرباح.

جاء ذلك فى نتائج مسح أجراه مكتب هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو»، عن ظروف عمل الشركات اليابانية فى القارة الأفريقية خلال الفترة من 21 أغسطس 2017 حتى 13 أكتوبر من العام نفسه.

شمل الحصر 24 دولة تتركز فيها الاستثمارات اليابانية، وبلغت أعداد الشركات التى تم استطلاع آرائها نحو 376 شركة، رد منها 315 شركة، وبلغت أعداد الشركات المصرية التى شاركت نحو 49، رد منها 38 شركة.

ويشير المسح إلى أن مصر ستكون فى المرتبة الأولى بقائمة توقعات تحقيق أرباح تشغيلية، تلتها كينيا، وغانا، والمغرب، وموزمبيق.

وأوضحت النتائج أن مصر كانت قد احتلت المرتبة الثانية بعد المغرب، العام الماضي، وكانت %40.5 من الشركات قد أعلنت تحقيق أرباح، بينما قالت %45.9 إن أرباحها لم تتغير، وتدهورت أرباح %13.5 من الشركات.

على صعيد زيادة أعداد العمالة المحلية بالشركات اليابانية مستقبلاً، احتلت مصر المرتبة الثالثة بعد المغرب وكينينا، ورأت نصف الشركات أن هناك حاجة لزيادة العمالة، وأكد %44.7 أنها لن تغير عددهم، فى حين قالت %5.3 من الشركات أنها ستخفض عدد الموظفين.

وكانت مصر قد احتلت المرتبة الخامسة على مستوى تعيينات العمالة المحلية العام الماضي، بعد المغرب وغانا وموزمبيق وكينيا، وقالت %34.2 من الشركات إنها كانت ترغب فى زيادة عدد العمالة، و%44.7 أكدت أنها لا ترغب فى إجراء أى تغيير، وستخفض %21.1 أعدادهم.

وأرجعت الشركات أسباب رغبتها فى الاستثمار فى مصر، إلى أنها سوق استهلاكيه كبيرة، وقاعدة للتصدير والإمداد المحتملة، التى تستفيد من تكلفة العمالة المنخفضة، وهناك إمكانات محتملة تتضمن توفر الموارد الطبيعية، والتحول الإيجابى فى الاقتصاد، والترويج السريع لمشروعات البنية التحتية، ونقطة الاتصال بين المنطقة العربية والإفريقية.

وقالت الشركات اليابانية أن أبرز تحديات ومخاطر مناخ الاستثمار فى القارة الأفريقية، ترتبط بأن اللوائح والتشريعات لم تشهد تحسناً، كما أن نسبة مرتفعة من الشركات عبرت عن قلقها حيال الاستقرار السياسى والاجتماعى فى كينيا، ونيجيريا، ومصر، وجنوب أفريقيا، كما أعلن المستثمرون عن قلقهم إزاء تدهور النظام العام فى نيجيريا ومصر، نتيجة المخاوف من الهجمات الإرهابية.