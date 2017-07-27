مصر تتسلم نصف توريدات البترول العراقى فى 3 أشهر

التعاقد يخص عاماً كاملاً بكمية إجمالية 12 مليون برميلكتبت ـ نسمة بيومى:تسلمت مصر 50 % من إجمالى كميات خام البترول المتعاقد على استيرادها من العراق حتى الآن.كشف مصدر حكومى، فى تصريحات لـ«المال»، أنه منذ بدء توريد خام البصرة لمصر خلال مايو الماضى تم استقبال 3 شحنات بكميات إجمالية بل

التعاقد يخص عاماً كاملاً بكمية إجمالية 12 مليون برميل





كتبت ـ نسمة بيومى:

تسلمت مصر 50 % من إجمالى كميات خام البترول المتعاقد على استيرادها من العراق حتى الآن.

كشف مصدر حكومى، فى تصريحات لـ«المال»، أنه منذ بدء توريد خام البصرة لمصر خلال مايو الماضى تم استقبال 3 شحنات بكميات إجمالية بلغت نحو 6 ملايين برميل.

وبحسب الاتفاق الموقع مؤخرا بين البلدين تورد العراق 12 مليون برميل خام لمصر على مدار عام، قابل للتجديد، بتسهيلات فى السداد، وفترة سماح 90 يومًا، لتكريره محليا وتغطية احتياجات السوق من المشتقات البترولية.

ويتم توجيه النسبة الكبرى من الشحنات الواردة من العراق لشركتى «أموك» و«ميدور»، وباقى الكميات يتم توجيهها إلى عدد من معامل التكرير الأخرى التابعة لهيئة البترول.

وقال المصدر أن كميات وتوقيتات توريد خام البصرة إلى مصر تحدد وفقا لطلب واحتياجات الهيئة العامة للبترول.

وتبلغ حصة ميدور 50 % من الكميات المستلمة من خام العراق، أما «أموك» فحصلت على %14 من إجمالي توريدات النفط العراقي حتى الآن، بواقع 850 ألف برميل.

وأوضح أن شركتى ميدور وأموك تقومان بشراء الخام العراقى من الهيئة العامة للبترول، ثم يتم بيع المشتقات الناتجة عن التكرير إلى «الهيئة» لتسويقها محليا.

وقال المصدر إن التعاقد موقع بين هيئة البترول وشركة النفط العراقية «سومو»، لذلك فإن الهيئة هى المسئولة عن تسديد قيمة شراء الخام العراقى بعد تحصيلها قيمة حصة شركتى أموك وميدور.

ويتوزع هيكل ملكية «ميدور» بين الهيئة العامة للبترول وشركتى «إنبى» و«بتروجت» وبنك قناة السويس، بينما يتوزع هيكل ملكية «أموك» بين «الإسكندرية للبترول» و«مصر للبترول» و«مصر للتأمين» و«الأهلى كابيتال القابضة» و«مصر للاستثمارات المالية» وصندوقى التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاعين العام والخاص، والحكومى، ومجموعة شركات بترولية.