مصر تتسلم ثاني أكبر معدة نووية لمحطة الضبعة لتركيبها بنهاية 2023 (صور)

أعلنت شركة روساتوم الروسية المنفذة لمشروع محطة الضبعة النووية، أنه تم تسليم مصيدة قلب المفاعل الثاني، وهو جهاز الاحتجاز الأساسي للمنطقة النشطة للوحدة الثانية، إلى موقع بناء محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر.

وأضافت روساتوم في بيان عاجل لها، أن هذا الجهاز يعد ثاني أكبر معدة نووية يتم تسليمها إلى محطة الضبعة يعد من أبرز أنظمة السلامة الفعالة في محطة الضبعة للطاقة النووية، وهو جزء من أحدث التكنولوجيا لمفاعلات VVER-1200 من الجيل الثالث+.

وأوضحت أن الشحنة التي تحتوي على الثلاث مكونات الرئيسية للجهاز روسيا غادرت في 17 أكتوبر 2023، حيث بلغ الوزن الإجمالي للشحنة 455 طنًا وتم توصيلها قبل الموعد المحدد.

وقال أليكسي كونونينكو، نائب مدير المشروعات في شركة ASE JSC، والمدير المشرف على بناء محطة الضبعة للطاقة النووية، شهدنا اليوم حدثا مهما آخر في مشروعنا، مع توصيل المعدات المطلوبة مسبقا إلى موقع بناء محطة الضبعة للطاقة النووية.

بدأت أعمال التركيب المتعلقة بجهاز الاحتجاز الأساسي للوحدة الأولى في وقت سابق من هذا الشهر، ومن المقرر إجراء التركيب للوحدة الثانية قبل نهاية العام. هذه الإنجازات هي نتيجة للعمل المنسق بشكل جيد بين شركة Atomstroyexport JSC، والمقاول الرئيسي وإدارة محطات الطاقة النووية، العميل”.

وأضاف المهندس محمد رمضان بدوي، نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة، المشرف العام على مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، في إدارة محطات الطاقة النووية: “نحن سعداء بالاحتفاء بإنجاز آخر مهم لمشروعنا الرئيسي مع وصول جهاز الاحتجاز الأساسي للوحدة الثانية إلى موقع محطة الضبعة للطاقة النووية.

وأكمل فريقنا بنجاح الفحوصات واختبارات القبول المتعلقة بهذه المعدات المطلوبة مسبقا في الاتحاد الروسي قبل شحنها إلى مصر. في وقت سابق من هذا العام، أكملت إدارة محطات الطاقة النووية، بالتعاون مع الأطراف المعنية الأخرى، جميع الأعمال التحتية المطلوبة لتوصيل المعدات الثقيلة والكبيرة الحجم لمحطة الطاقة النووية من خلال بناء وتشغيل منشأة رصيف في موقع البناء. نتطلع إلى مواصلة تنفيذ المشروع بنجاح وفقا للجداول الزمنية”.