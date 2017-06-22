مصر تتسلم الدفعة الثانية من قرض النقد الدولي خلال 3 أسابيع

أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، اليوم الخميس، أن مصر ستحصل على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.25 مليار دولار، خلال أسبوعين أو ثلاثة.

وأرجع الجارحي تأخر الدفعة التي كانت مصر تتوقع الحصول عليها خلال الشهر الجاري، إلى مجرد إجراءات تتم في الصندوق واجتماعات مجلس الإدارة فقط لا غير، ولا توجد عوائق في الحصول على القرض”.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن بعثة من صندوق النقد انتهت في 11 مايو الماضى من المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري قبل إتاحة دفعة قدرها 1.25 مليار دولار من القرض البالغة قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، ويتوزع على 3 سنوات بواقع أربعة مليارات دولار سنويًا.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ نهاية 2015، شمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد، وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.