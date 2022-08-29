مصر تترقب تشغيل محطة تحيا مصر لتداول الحاويات في ميناء الإسكندرية خلال أكتوبر

توقعت مصادر مطلعة بمشروع محطة تحيا مصر متعددة الأغراض الجديدة بميناء الإسكندرية، أن يتم تشغيل المحطة خلال أكتوبر المقبل، والتي تعدّ من أهم المشروعات التي تم البدء في تنفيذها خلال السنوات الأخيرة بالميناء، وذلك بعد استقبال معظم أوناش المحطة مؤخرًا.

وأوضحت المصادر أنه من المقرر تشغيل المحطة عبر الخط الفرنسي (CMA-CGM)، والذي يعدّ لأول مرة يدخل كمشغل لمحطات الحاويات بالموانئ المصرية عبر تلك المحطة، رغم كونه يعدّ الخط الثالث عالميًّا في نشاط نقل الحاويات بحرًا بعد الميرسك الدنماركي، وmsc السويسري.

واستقبلت ميناء الإسكندرية نهاية يونيو الماضي الدفعة الأولى لـ6 أوناش ساحة كهربية لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية TMT.

وأوضح وزير النقل أن هذه الأوناش تعتبر هي الأولى فى مصر وتعمل باستخدام أقطاب التوصيل الكهربية، والتي تُستخدم فى التداول بالساحات الخاصة بالحاويات،

حيث تم تفريغ مكونات الأوناش من السفينة على الأرصفة الخاصة بمحطة TMT والتى أصبحت جاهزة لاستقبال السفن.

واستغرقت عملية الإنزال أربعة أيام، تحت إشراف فريق من الخبراء من شركة Liebherr الألمانية، وشركة تشغيل المحطة والعمالة المصرية المدربة.

وأشار إلى أنه تم البدء في عملية تجميع هذه الأوناش على ساحة محطة TMT تحت إشراف الفريق نفسه، والمتوقع أن تصل مدة التركيب والتجهيز إلى 6 أسابيع من العمل الشاق.

وذكر وزير النقل أن هذا الإنجاز يتزامن مع بذل تكثيف الشركات المنفذة للمشروع؛ وهي شركة إيديكس الدولية، وشركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة، وتحت إشراف استشاري المشروع شركة دار الهندسة- مصر من أجل استكمال أعمال تنفيذ المباني الإدارية والخدمية،

وكذلك المرافق للبنية التحتية ورصف الساحات والطرق لساحة المحطة والتي تبلغ مساحتها نصف مليون متر مربع، علمًا بأنه تم الانتهاء من إنشاء الأرصفة الخاصة بالمحطة، والتي تبلغ أطوالها 5.2 كيلومتر، بغاطس من 14م إلى 17.5 م.

يُذكر أن شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض الذارع التجاري لوزارة النقل قامت بأعمال الطرح والتقييم للمورّدين، بالتعاون مع شركة CMA CGM الفرنسية مشغِّل المحطة.

وتقام على مساحة 545 ألف متر مربع، وطول رصيف يبلغ 2500 متر، وأعماق تصل إلى 17.5 متر، وطاقة تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة، و2 مليون طن بضائع عامة، و100 ألف وحدة من بضائع الدحرجة سنويًّا.