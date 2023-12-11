مصر تترقب إرسال مسودة الاشتراطات الحجرية الهندية لسماح تصدير الرمان إلى نيودلهي

علمت “المال “اقتراب مصر من فتح السوق الهندية أمام الرمان من خلال الدخول في مرحلة اللمسات الأخيرة في المفاوضات الفنية بين الجانبين .

وكشفت مصادر مطلعة لـ”المال” أن الجانب الهندي اقترب من الموافقة علي اعتماد الملف الفني للمحصول المرسل من مصر لنيودلهي ” تحليل المخاطر ” طبقا للقواعد المعمول بها عالميا كإجراءات لفتح السوق والتي تتضمن أيضا الزيارات الميدانية للحقول المصرية والموانئ وغيرها وذلك للحفاظ علي البيئة الزراعية هناك من المحاصيل المستوردة وذلك في خطوة معتادة علي الصعيد الدولي.

وذكرت المصادر أنه عقب موافقة الهند علي الملف المصري تقوم بدورها بإرسال مسودة اشتراطات التصدير للحجر الزراعي لكي يتم وضعها في الحسبان عن الشحن والتصدير وترتبط بمعاملات التصدير وحجم الثمار والتوقيتات وغيرها.

جدير بالذكر أن مصر تصدر للهند عدة منتجات زراعية مثل الموالح والبطاطس والعنب والتمور والبصل وشتلات الفراولة وتستورد من الهند القمح والارز والبخور واللحوم.

وكشفت المصادر أن انضمام مصر لمجموعة “البريكس” سوف يساهم في تحفيز العلاقات التجارية بين البلدين لاسيما أن الهند تعد من الدول الرئيسية في تصدير الغذاء.

وأضافت المصادر أن الدكتور سعد موسي المشرف على الإدارة المركزية للحجر الزراعي استقبل بمكتبه خلال الساعات الماضية راو برافين – المستشار التجاري بالسفارة الهندية بالقاهرة بغرض بحث سبل المشكلة المتعلقة بتأخر الإفراج عن بعض الشحنات الزراعية المصرية بالموانئ الهندية في ضوء تأخر السلطات الهندية من التحقق من شهادات الصحة النباتية الاليكترونية المصاحبة للشحنات.

وطبقا لذات المصادر فقد طلب موسي من المستشار التجاري الهندي ضرورة التدخل لإيجاد حل فوري لهذه المشكلة، حيث وعد المستشار التجاري بالتدخل من جانبه واكد على سيتواصل مع سلطات الحجر الزراعي بالهند لإيجاد حلا لهذه المشكلة.

كشفت بيانات الجهاز المركـــزي للتعــــبئة العامـــة والإحصاء – مؤخرا -عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والهند لتصل إلى 6 مليار دولار خلال عام 2022 بالكامل مقابل 5.3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.7%؛ حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الهند 1.9مليار دولار خلال عام 2022.

ومن الجدير بالذكر أن حجم الصادرات الزراعية المصرية في 2022 بلغ ما يقرب من 6.5 مليون طن، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية، وذلك بقيمة تبلغ حوالي 3.3 مليار دولار تقريباً عبر 406 منتج زراعي يتم تصديرها الى 160 سوق على مستوى العالم وجاء ترتيب الرمان في المرتبة السادسة ضمن أكبر 10 أصناف من خلال تصدير 156 ألف طن يسبقه الموالح والبطاطس والبصل والفاصوليا والطماطم.

ومن جانبه أكد حسين عبدالرحمن أبو صدام أن الهند من الأسواق الكبيرة والمهمة كأحد أكبر مستوردي المنتجات الزراعية في العالم.

وكشف نقيب الفلاحين أن الرمان فاكهة صيفية يتم حصادها في نهاية فصل الصيف ويتم وضعها في الثلاجات للحفظ ويصل سعر الكيلو حاليا في الأسواق ما بين 20 و25 جنيها.

وذكر عبد الرحمن أن الرمان من الفاكهة المصرية الهامة تصديريا ويتم تصدير كميات منها خاصة لدولة العراق الشقيق ويتم تصدير نحو 155 ألف طن سنويا.

وأضاف عبد الرحمن أن مساحة زراعة الرمان في مصر تقارب 80 ألف فدان فضلا عن 10الآف فدان جاري استصلاحها وتصل إنتاجية الرمان إلي ما بين 400 ألف طن إلي 420 ألف تقريبا كل عام حسب الموسم بمتوسط إنتاجية 8 أطنان للفدان.

يذكر أن أسيوط أشهر محافظات مصر إنتاجا لفاكهة الرمان ويزرع بها نحو 12 ألف فدان من الرمان وأشهر أصناف الرمان بها الرمان المنفلوطي والحامضي والسكري، فضلا عن المساحات الجديدة في الاراضي المستصلحة في البحيرة خاصة في النوبارية كما يبدأ موسم تصدير الرمان في منتصف سبتمبر من كل عام.