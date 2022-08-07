مصر تتربع على عرش الدول المصدرة للبرتقال عالميا للعام الثالث

عرض السيد القصير وزير الزراعة على رئيس الوزراء اليوم عدداً من المؤشرات الخاصة بالصادرات المصرية الزراعية.

وقال الوزير إن حجم الصادرات الزراعية شهد طفرة غير مسبوقة، حيث وصل إلى حوالي 5.6 مليون طن بقيمة تقدر بنحو 3 مليارات دولار، خلال عام 2021، بخلاف الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة.

وأضاف أن الصادرات المصرية الزراعية حققت انتشاراً على مستوى دول العالم، حيث يتم تصدير أكثر من 350 منتجاً زراعياً لأكثر من 150 دولة، ومصر احتلت المركز الأول عالمياً فى تصدير البرتقال للعام الثالث على التوالي، وكذلك المركز الأول في صادرات الفراولة المجمدة.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اليوم مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لمتابعة موقف عدد من ملفات عمل الوزارة.

واستعرض السيد القصير، خلال اللقاء، بياناً بحجم وتوزيع الصادرات المصرية الزراعية، حسب الأسواق التى يتم التصدير إليها، والسلع المُصدرة.