مصر تتراجع للمركز 17 فى متوسط استهلاك السيارات

المال ـ خاص

احتلت مصر المرتبة الـ 17، وقبل الأخيرة فى متوسط استهلاكها للسيارات

مقارنة بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ بلغ نصيب عدد السيارات الجديدة

المباعة لكل 1000 نسمة ما يقرب من 2.3 سيارة خلال 2016.

كانت مؤسسة «فوكس 2 موف» الأمريكية لأبحاث السيارات، أعلنت فى تقرير لها عن

احتلال مصر المرتبة 40 فى قائمة دول العام الأكثر مبيعًا للسيارات، بتراجع

7 مراكز، على خلفية الهبوط فى مبيعاتها، والذى بلغت نسبته %20.8، بإجمالى

217 ألف وحدة مباعة خلال العام الماضى، مقابل 274 ألف سيارة خلال 2015.

ووفقًا للقائمة التى أعدتها «المال»، تفوقت «عمان» على كل دول المنطقة بعد

أن بلغ متوسط الاستهلاك 36.1 سيارة لكل ألف مواطن، فيما حلت «الإمارات»

بالمركز الثانى بحوالى 33.1 سيارة.

أما «إسرائيل» جاءت فى المركز الثالث بإجمالى 32.9 سيارة لكل ألف شخص، فيما

جاءت «قطر» بالمركز الرابع بإجمالى 27.7 سيارة، أما المركز الخامس فكان من

نصيب دولة «الكويت» بإجمالى 27.4 وحدة.

وتوقع رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك»،

تراجع عدد السيارات الجديدة المباعة خلال العام الحالى لكل ألف شخص إلى 1.2

سيارة، فى ظل تراجع الإقبال على الشراء.

وأرجع السبب وراء تواضع عدد السيارات المباعة فى مصر لإجمالى عدد السكان

إلى عدم تناسب القدرة الشرائية مع الأسعار الحالية، وانعدام الثقة فى

التسعير، وإحساس العميل بأن الأسعار الحالية لكل العلامات التجارة غير

حقيقة.

كما توقع مسروجة أن يفقد سوق السيارات خلال العام الجارى ما يقرب من 90 ألف

سيارة، لتتراوح المبيعات الإجمالية ما بين 118 ألفًا و120 ألف سيارة،

مطالبًا كل شركات السيارات بإعادة تسعير التكلفة، وهامش الربح، بما يتناسب

مع القدرة الشرائية للراغبين فى الشراء.

وأشار إلى أن الغالبية العظمى من الراغبين فى الشراء قد قرروا خلال الفترة

الماضية تأجيل قراراتهم الشرائية لحين الوصول بأسعار السيارات إلى مستويات

دخولهم.

وعلق عمر إسكندرانى، خبير سوق السيارات، على تلك الإحصائيات قائلاً: «إن

نسبة مصر ضئيلة للغاية مقارنة بالدول المماثلة من خلال عدد السكان»، موضحًا

أن النسبة العادلة يجب ألا تقل عن 16 سيارة لكل ألف شخص.

وعدد إسكندرانى مجموعة من الأسباب وراء ضعف أداء السوق المحلية مقارنة بدول

المنطقة، والتى من أبرزها: أزمة توفير العملة، وارتفاع أسعار الصرف،

وارتفاع أسعار السيارات، وثبات مستويات الدخول، وارتفاع الجمارك المفروضة

على السيارات المستوردة، وتعقد إجراءات الحصول على قروض سيارات مع ارتفاع

نسب المقدمات، والفائدة، والمدى الزمنى للسداد.