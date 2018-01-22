مصر تترأس اجتماعاً لوكالة غوث للاجئين الفلسطينيين

بعد قطع التمويل الأمريكي عنهاسمر السيد:ترأس السفير طارق عادل، سفير مصر في الأردن، الاجتماع الطارئ للجنة الاستشارية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين(الأونروا) أمس الأحد 21 يناير الجارى.أضافت الوزارة فى بيان صحفى ، أن الاجتماع الذي عقد بناء على طلب الأونروا والدول المضيفة للا

بعد قطع التمويل الأمريكي عنها





سمر السيد:

ترأس السفير طارق عادل، سفير مصر في الأردن، الاجتماع الطارئ للجنة الاستشارية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين(الأونروا) أمس الأحد 21 يناير الجارى.

أضافت الوزارة فى بيان صحفى ، أن الاجتماع الذي عقد بناء على طلب الأونروا والدول المضيفة للاجئينالفلسطينيين على خلفية العجز المالي الكبير بموازنة الوكالة للعام 2018 بما أضحى يشكل تهديداً كبيراً للوكالة عبر تقليص قدراتها على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين .

وأوضح عادل في كلمته خلال الاجتماع أهمية عدم قيام أي من الدول المانحة بالربط بين المساهمات المالية لأغراض إنسانية ومطالبات ذات طبيعة سياسية لما لذلك الأمر من تسييس واضح لقضايا إنسانية في المقام الأول.

ودعا إلى تجنب اتخاذ قرارات ذاتطبيعة فجائية بما يعرض العمل الإنساني في مجمله إلى مخاطر جمة، نظراً لضيق الوقت المتاح أمام عمليات حشد المانحين. كما أكد علىالأهمية البالغة لعمل واستمرار ولاية وكالة الغوث وهياكلها القائمة في ظل الظرف الإقليمي الحالي شديد الاضطراب، داعياً الدول المجتمعة إلىالعمل على إيجاد بدائل خلاقة تسهم في تسوية الأزمة المالية الراهنة.

وتأتي الدعوة إلى انعقاد الاجتماع الطارئ للجنة الاستشارية كأحد حلقات اهتمام مصر بقضية اللاجئين الفلسطينيين من منطلقمسئولياتها التاريخية إزاء القضية الفلسطينية بكافة أركانها، وعلى ضوء رئاستها الحالية للجنة الاستشارية للأونروا.

وفي ذات السياق سبق أن قامت مصر بصفتها رئيس اللجنة الاستشارية في أكثر من مناسبة بتوجيه رسائل إلى المانحين الدوليين لحثهم على تحمل مسئولياتهم تجاهتفاقم الأزمة المالية لوكالة الغوث حيث وجهت بعض هذه الرسائل بشكل مشترك بين رئاسة للجنة الاستشارية والمفوض العام، بينما تم توجيه البعض الأخر بشكل منفرد من جانب وزير الخارجية سامح شكري إلى عدد من نظرائه بالدول المانحة.

وكذلك سبق وأن طرح وزير الخارجية المصري وضع الأزمة المالية للأونروا على طاولة اجتماع الوفد الوزاري العربي والذي عقد في عمان يوم 6 يناير الجارى .