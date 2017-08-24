رياضة

مصر تتخطى الصين في بطولة العالم لطائرة الشباب

على المصرى تغلب منتخب مصر للكرة الطائرة تحت 23 عاما، على منتخب الصين، بنتيجة أربعة أشواط مقابل شوط، فى اللقاء الذى أقيم بين المنتخبين، على الصالة المغطاة الكبرى بستاد القاهرة الدولى، ضمن لقاءات تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن، فى بطولة العالم للكرة الطائرة، المقامة فى مصر.وحسم صغار الفر
24 أغسطس، 2017 24 أغسطس، 2017

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على المصرى 

تغلب منتخب مصر للكرة الطائرة تحت 23 عاما، على منتخب الصين، بنتيجة أربعة أشواط مقابل شوط، فى اللقاء الذى أقيم بين المنتخبين، على الصالة المغطاة الكبرى بستاد القاهرة الدولى، ضمن لقاءات تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن، فى بطولة العالم للكرة الطائرة، المقامة فى مصر.

وحسم صغار الفراعنة الشوطين الأول والثانى من اللقاء، بنتيجة 15-12 و15-13، قبل أن يفوز المنتخب الصينى بالشوط الثالث 15-12، وعاد أصحاب الأرض والجمهور، لحسم الشوطين الرابع والخامس بنتيجة 19-17 و15-8.

وضرب منتخب مصر، موعدا مع اليابان فى مباراة تحديد المركزين الخامس، فى اللقاءا الذى سيقام غدا الجمعة فى الثالثة عصرا، فيما سيلعب منتخبا روسيا مع الأرجنتين فى نهائى البطولة مساء غدا.

وفى لقاءات أخرى أقيمت اليوم، وسبقت مباراة منتخب مصر مع الصين، تغلبت الأرجنتين على كوبا 4-1، وروسيا على البرازيل فى مباراة ماراثونية 4-3، وبنفس النتيجة تغلبت إيران على اليابان.

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