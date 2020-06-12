مصر تتجه لإلزام المحال التجارية بغلق أبوابها في توقيتات محددة بعد انتهاء أزمة «كورونا»

أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن مصر تتجه لإلزام المحال التجارية بغلق أبوابها في توقيتات محددة يوميًا، حتى بعد انتهاء أزمة كورونا، مشيرا إلى أن وزارتي التنمية المحلية والداخلية ومختلف الجهات المعنية أعدت دراسة خاصة بهذا الشأن.

وقال سعد في مداخلة مع برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة إم بي سي ردًّا على سؤال بخصوص وجود دراسة حول هذا الشأن: نعم فيه دراسة في هذا الأمر شغالة عليها وزارة التنمية المحلية ووزارة الداخلية وكل الجهات المعنية والحكومة هذه المرة عازمة بشكل كبير على تحديد مواعيد محددة لغلق المحال التجارية.

وأكد سعد أن تلك المواعيد ستكون مختلفة من محافظة إلى أخرى، كما ستختلف التوقيتات في الشتاء عنها في الصيف.

وتابع: قد تختلف هذه المواعيد من محافظة لأخرى.. مش هنعامل جنوب سيناء مثلًا زي معاملة الشرقية والغربية.. هيكون فيه اختلاف في التطبيق بين المحافظات لكن المبدأ موجود وهو تحديد موعد محدد كل ليلة لإغلاق كل المحال التجارية والمواعيد تختلف من الصيف إلى الشتاء.. ومصر فعلا تتجه لتطبيق ذلك للمرة الأولى في تاريخها ربما.

وكان مجلس الوزراء قرر مد فترة عمل المحال التجارية إلى السادسة مساءً بدلًا من الخامسة، ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وعن مشاهد التزاحم أمام الصيدليات للحصول على الأدوية التي تساعد في علاج كورونا ما أدى لنقص تلك الأدوية في الصيدليات، أقر سعد بوجود نقص لتلك الأدوية في الصيدليات، لكنه شدد على توافرها بشكل كامل لدى وزارة الصحة، وإتاحتها لكل ما يتم اكتشافه من حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا.

وقال سعد: النقص ليس موجودًا لدى وزارة الصحة الوزارة قادرة على توفير أدوية كورونا بالنسبة لكل الحالات الجديدة اللي بيتم ثبوت إيجابياتها من خلال المعامل الصيدلية.. النقص موجود لدى الصيدليات.. والمصانع وعدت بتكثيف الانتاج.

وتابع: لو وفرنا هذه الأدوية في الصيدليات لأي مواطن يشعر بالأعراض ده هيوفر كتير عن التزاحم اللي أحيانًا بيحصل أمام مستشفيات الحميات.. الحكومة تعمل من خلال الشركات المنتجة على زيادة كميات الأدوية المستخدمة في علاج كورونا.. لأنه كلما زاد المنتج وتوافر خف الإقبال عن المستشفيات الحكومية.

وعقدت وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد مؤخرا اجتماعل مع غرفة صناعة الدواء وعدد من الشركات المصنعة للدواء ، وتم الاتفاق على زيادة إنتاج الشركات من الأدوية التي يتم استخدامها في بروتوكولات علاج مصابي كورونا.

وعن أسباب خفض ساعات حظر التجوال لتنتهي في الرابعة فجرًا بدلًا من الخامسة، قال نادر سعد : سبب خفض ساعات حظر التجوال لتنتهي في الرابعة فجرا بسبب مناشدات من الموظفين لدى القطاع الحكومي والخاص العاملين في أماكن تبعد بشكل كبير عن منازلهم بشكل يستدعي نزولهم مبكرا جدا ، السبب الآخر أن المزارعين حاليا في موسم جني العديد من الفاكهة والخضراوات ويبدأون الحصاد وجني المحصول في وقت مبكر جدا.

وردا على المؤشرات التي تنظر إليها الحكومة أولًا قبل اتخاذ أي قرارات بخفض إجراءات الإغلاق وتخفيف القيود المرتبطة بانتشار فيروس كورونا، قال سعد: المؤشر الأول هو أعداد الإصابات الجديدة كل يوم، ربما لو اول اسبوعين في يونيو لم يشهدوا هذه الزيادات الكبيرة في الأعداد ربما كان الفتح التدريجي يتم بشكل أسرع، لكن زيادة الأعداد في شهر يونيو أبطأت من التخفيف التدريجي للقيود.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء : قيه أرقام تانية لازم ننظر فيها وهي نسبة الإصابات البسيطة والحرجة ضمن العدد اليومي.. بشكل عام عالميًا بدأت نسبة الاصابات الخطيرة تنخفض واللجنة العلمية المشكلة لكورونا بتقول إن شراسة الفيروس بدأت تقل.. من 3 شهور كانت نسبة الحالات الحرجة عالميًا حوالي 5% من الحالات الجديدة .. حاليا النسبة دي حوالي 2% .. وده اللي بيفسر القول الشائع إن شراسة هذا الفيروس بدأت تقل.

وعن عودة عمل مطار القاهرة، أكد سعد أن مطار القاهرة مرشح لفتح أبوابه بدءًا من أول يوليو المقبل، ولكن بشكل تدريجي، موضحًا أنه لن تكون هناك رحلات طيران مع مختلف دول العالم، وإنما يتوقف الأمر على البلدان التي ستسمح بعودة الطيران.

مصر تسجل 1577 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 وفاة

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 45 حالة جديدة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافيين.

وأضاف أنه خرج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالات حتى اليوم.