مصر تتابع حالة الاعتداء على أحد مواطنيها في الأردن



قال طارق عادل سفير جمهورية مصر العربية في الأردن، إن المواطن المصري “على السيد مرسي” قد تعرض لاعتداء من قبل مواطن أردني على إثر مشاجرة بينهما على مبلغ مالي



وأوضح أن المواطن المصري يتواجد حالياً بالعناية المركزة بمستشفى جبل الزيتون في محافظة الزرقاء وحالته الصحية غير مستقرة نتيجة تعرضه لكسر بالجمجمة.





وأضاف السفير بأن ممثلي السفارة (القنصل، والمستشار العمالي، والمستشار القانوني للسفارة) قد قاما بزيارة المستشفى للوقوف على الرعاية الصحية التي يتلقاها العامل المصري، وأفاد الطبيب المعالج وفد السفارة بأن المواطن قد تعرض لإصابات بالغة نتيجة اصطدام رأسه بجسم صلب، وأنه يخضع للملاحظة الطبية على جهاز التنفس الصناعي.





وأشار السفير إلى أن وفد السفارة قد توجه إلى مركز أمن جبل طارق بمحافظة الزرقاء ولتقى برئيس المركز للاستفسار عن ملابسات الواقعة،

وأفاد المسؤول الأردني أنه تم إلقاء القبض على المشكو في حقه ومعه خمسة أفراد أردنيين يعملون لديه، وقام المركز باستجوابهم، وأنه طبقا لما جاء بتقرير المستشفى فإنه تم توجيه تهمة الشروع في القتل ضد الشخص المعتدي، وإحالته – والعاملين معه بصفتهم شهود – إلى مدعي عام محافظة الزرقاء.





تلقى سفير مصر في الأردن اتصالاً هاتفياً من علي الغزاوي وزير العمل الأردني، مبديا أسفه للحادث.

وأكد أنه يتابع بصفة شخصية ملابسات الواقعة والحالة الصحية للعامل المصري.

وأضاف وزير العمل الأردني أنه سوف يتوجه إلى المستشفى لزيارة المواطن للاطمئنان عليه، مؤكدا على أن الحكومة الأردنية قد قررت أن تتكفل بمصروفات علاجه في ضوء العلاقات المميزة بين البلدين، وأن العمالة المصرية محل تقدير المجتمع الأردني.





وفي هذا الإطار، أثنى السفير طارق عادل علي التفاعل الفوري من جانب السلطات الأردنية، وأن الزيارة التي قام بها وزير العمل فور علمه بالواقعة قد لاقت استحسان أسرة العامل المصري وطمأنتهم علي حرص كل من السفارة والمسئولين الأردنيين علي متابعة الرعاية التي يتلقاها العامل المصاب وحقوقه