مصر تتأهل لنصف نهائي أمم إقريقيا لليد

علي المصريانتهت، منذ قليل، مباراة منتخبنا الوطنى المصرى أمام منتخب الكونغو بفوز مستحق للفراعنة بنتيجة 37- 22 فى إطار مباريات ربع النهائى ببطولة الأمم الإفريقية الـ23 للرجال لكرة اليد.وحصل نجم منتخبنا الوطنى على زين على جائزة أفضل لاعب بالمباراة، وينتظر منتخبُنا الفائزَ من مبارا

علي المصري





انتهت، منذ قليل، مباراة منتخبنا الوطنى المصرى أمام منتخب الكونغو بفوز مستحق للفراعنة بنتيجة 37- 22 فى إطار مباريات ربع النهائى ببطولة الأمم الإفريقية الـ23 للرجال لكرة اليد.

وحصل نجم منتخبنا الوطنى على زين على جائزة أفضل لاعب بالمباراة، وينتظر منتخبُنا الفائزَ من مباراة الجابون والمغرب والتى ستقام بعد قليل.

ولم يواجه المنتخب المصري، حامل اللقب، أدنى صعوبة في التغلب على نظيره الكونغولي بنتيجة 37- 22.

كانت لقاءات ربع النهائي قد بدأت بتأهل المنتخب التونسي، إلى نصف نهائي البطولة، بعد فوزه على الكونجو الديمقراطية، بنتيجة 38- 21.

ومن المنتظر أن يواجه منتخب تونس، في المربع الذهبي، منتخب أنجولا الذي فجّر مفاجأة كبرى بإقصاء المنتخب الجزائري القوي، بالفوز عليه 29- 27.