مصر تتأهل لربع نهائي بطولة إفريقيا لليد

علي المصري حقق منتخب مصر، حامل اللقب، انتصاره الثالث على التوالي، 25-20، أمام أنجولا، ليتصدر مجموعته الثانية، ويضمن التأهل لدور الثمانية، ببطولة إفريقيا لكرة اليد، اليوم الأحد. وأنهى منتخب مصر، الشوط الأول فائزا 13-9، ثم واصل أفضليته في الثاني، ليحقق…

علي المصري

حقق منتخب مصر، حامل اللقب، انتصاره الثالث على التوالي، 25-20، أمام أنجولا، ليتصدر مجموعته الثانية، ويضمن التأهل لدور الثمانية، ببطولة إفريقيا لكرة اليد، اليوم الأحد.

وأنهى منتخب مصر، الشوط الأول فائزا 13-9، ثم واصل أفضليته في الثاني، ليحقق الانتصار بفارق خمسة أهداف.

وهذا الانتصار الثالث لمصر، بعد التغلب 33-28 على المغرب، و27-22 على نيجيريا، لترفع رصيدها إلى ست نقاط.

وسيواجه منتخب مصر، نظيره الكونجو الديمقراطية، في ختام مبارياته بالدور الأول، غدا الاثنين.

كما تأهل منتخبا تونس والجزائر، إلى دور الثمانية في البطولة المقامة بالجابون، بعد تعادلهما 25-25، بمنافسات المجموعة الأولى، في وقت سابق، اليوم.

وأنهى المنتخب التونسي الشوط الأول، متقدما بفارق هدفين 13-11، لكن مستواه تراجع في الشوط الثاني، دفاعيا وهجوميا، تاركا الفرصة للمنتخب الجزائري، لإدراك التعادل.

وكان منتخب الجزائر أمام فرصة لتحقيق الانتصار، لكنه افتقد التركيز، واصطدم بتألق حارس تونس، ماجد حمزة، قبل النهاية.

ورغم التعادل، حافظ منتخب تونس على صدارة المجموعة الأولى، برصيد خمس نقاط من ثلاث مباريات، وضمن تأهله للدور الثاني مع الجزائر، صاحبة المركز الثاني، بخمس نقاط أيضا، لكنها خاضت مبارياتها الأربع.

وضمن منافسات المجموعة الأولى أيضا، فاز منتخب الكونجو 29-22 على نظيره الكاميروني.

وفي المجموعة الثانية، حقق منتخب المغرب انتصاره الأول في ثلاث مباريات، بالتغلب على الكونجو الديمقراطية 33-28.