مصر تبدأ المناقشات البرلمانية حول اتفاقية BEBS.. مارس المقبل

❒ إعادة النظر فى لجان «المضافة».. وأخرى لإنهاء منازعات «الدمغة» مها أبوودن تبدأ مصر مطلع مارس المقبل المناقشات البرلمانية، حول اتفاقية منع نقل الأرباح ومكافحة تآكل الوعاء الضريبى BEBS» base erosion and brofit shifting»، التى وقعتها مصر فى 2017 مع…

❒ إعادة النظر فى لجان «المضافة».. وأخرى لإنهاء منازعات «الدمغة»

مها أبوودن

تبدأ مصر مطلع مارس المقبل المناقشات البرلمانية، حول اتفاقية منع نقل الأرباح ومكافحة تآكل الوعاء الضريبى BEBS» base erosion and brofit shifting»، التى وقعتها مصر فى 2017 مع دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية «OECD» بباريس، لتدخل بذلك مرحلة جديدة فى مجال مكافحة التهرب الضريبى الدولى.

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية، إن وفدا من المنظمة سيزور مصر فى السادس من مارس المقبل، لشرح أهمية وأغراض الاتفاقية الدولية التى تعتبر مصر الدولة العربية الأولى التى وقعت عليها.

وتضم الاتفاقية نحو 76 دولة أجنبية، تلتقى مصر مع %50 منها حول المعايير الأساسية للاتفاقية خلال مرحلة الـ matching، التى تعقب التوقيع على أى اتفاق دولى، وهو ما يعنى توفير الجهود اللازمة للدخول فى اتفاقيات عديدة مع تلك الدول.

وأشار المنير إلى أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بعد موافقة مجلس النواب عليها، تعنى استفادة مصر من المعايير الدولية المتبعة فى مكافحة التهرب الضريبى الدولى، فضلا عن تقليص عدد الاتفاقيات الضريبية الثنائية الهادفة إلى منع التهرب والازدواج الضريبى.

وفى شأن آخر، كشف المنير أن وزارته تسعى حاليا لتشكيل 6 لجان لإنهاء منازعات الضريبة العقارية، بعد مد مهلة قانون إنهاء المنازعات عامين، وإدخال منازعات الضريبة العقارية ضمن صلاحياته، من خلال تعديل تشريعى وافق عليه مجلس النواب الأسبوع الماضى.

وقال المنير إن عدد المنازعات العقارية مع المصلحة يبلغ 140 ألف نزاع فى مراحل التقاضى، بالإضافة إلى 9 آلاف وصلت إلى طور المحاكم، وتبلغ الحصيلة الضريبية المتنازع عليها نحو 2 مليار جنيه.

ومن المعروف أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية بدأ العمل به فى سبتمبر 2016، وكانت مهلته عاما حسمت خلالها مصلحة الضرائب نحو 7 آلاف نزاع ضريبى، بسبب بطء تقديم طلبات إنهاء المنازعات من قبل الممولين فى الأشهر الأولى من تطبيق القانون.

وأشار المنير إلى أن الوزارة ستعيد النظر فى تشكيل لجان إنهاء منازعات ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات، كما أنها ستشكل لجنة وحيدة لإنهاء منازعات ضريبة الدمغة مع البنوك بعد التوصل إلى اتفاق مع اتحاد البنوك حول أهم بنودها.