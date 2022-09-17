تبحث الحكومة المصرية ، مع شركة أكور العالمية للسياحة ، و جهاز قطر للاستثمار ، الذي يعد بمثابة صندوق قطر السيادي ، ضخ استثمارات جديدة في قطاع الفنادق.

جهاز قطر للاستثمار وشركة أكور

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء ، أن رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي ، التقى اليوم الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس الاستثمار في إقليم أفريقيا وآسيا في جهاز قطر للاستثمار، وأعضاء وفد قيادات شركة أكور Accor العالمية للفنادق والضيافة، بحضور المستثمرين السياحيين ناصر عبد اللطيف، ونادر هشام على.

ذكر البيان أن الاجتماع انتهى إلى الاتفاق على استكمال المباحثات حول المشروعات التي سيجرى تنفيذها، والفنادق التي سيتم ضخ استثمارات بها، والانتهاء من ذلك في أسرع وقت ممكن، للاستفادة من الزخم الكبير الذى حققته زيارة الرئيس السيسي إلى قطر الشقيقة.

ضخ استثمارات جديدة

واستعرض مدبولي خلال الاجتماع نتائج الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى دولة قطر الشقيقة، والمشاورات المثمرة التي أجراها مع الأمير تميم بن حمد، أمير دولة قطر، وما شهدته الزيارة من لقاء مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين.

وقال رئيس الوزراء أن هذه الزيارة المهمة تعطي زخماً للعلاقات الأخوية بين مصر وقطر، لاسيما في شقها الاقتصادي، في ظل وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع السياحة والفنادق والضيافة.

وتطرق رئيس الوزراء إلى خطط إنشاء منطقة سياحية عالمية غرب مدينة العلمين، على الشريط الساحلي الممتد لمسافة ٦ كيلومترات، بما تتميز به من موقع فريد، يؤهلها لاستقطاب من 2-3 ملايين سائح لزيارتها سنوياً.

واستعرض رئيس الوزراء الفرص الاستثمارية المتعددة في الفنادق التي تعتزم الدولة فتح الباب أمام القطاع الخاص المصري والأجنبي للمشاركة في إدارتها.

ومن جانبه أكد الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، ممثل جهاز قطر للاستثمار أن زيارتهم الحالية إلى مصر، والتي زاروا خلالها عدة مدن سياحية مصرية زادت من حجم إعجابهم بما تمتلكه مصر من مقومات سياحية وبنية تحتية متميزة في كل المدن التي قاموا بزيارتها، مما جعلهم متحمسين للاستثمار في القطاع السياحي وقطاع الفنادق في مصر، سواء في الفنادق الحالية، أو من خلال استثمارات وإنشاءات جديدة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة Accor أنهم يتواجدون في مصر بالفعل باستثمارات من خلال حق الانتفاع بإدارة فندق سوفيتيل الجزيرة، وغيرها من الفنادق.

وأضاف أن الشركة تعتبر مصر واحدة من أهم ثلاث وجهات استثمارية لها فى المنطقة، وهناك اهتمام كبير لدى الشركة بالسوق المصرية.

