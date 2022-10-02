مصر تبحث مع البنك الدولي دراسات التوسع في الاستناد على الري الحديث

بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري مع خبراء الري الحديث والصرف بالبنك الدولي التنسيق المشترك في مجال دراسات التوسع في الاستناد على الري الحديث في مصر.

واستقبل دكتور سويلم، دكتور صفوت عبدالدايم، ودكتور ويلفريد هندرمارك، وهبة يكن، وفيديريكا رانجيرى، وخبراء الرى الحديث والصرف بمجموعة البنك الدولي، حيث تم التباحث حول التنسيق بين الوزارة والبنك الدولي، وذلك بحضور الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، والدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى.

وأشار وزير الري إلى أن مصر تعد من أكثر دول العالم التى تعانى من الشح المائى، ولذلك تبذل الدولة جهودا كبيرة اعتمادا على قواعد علمية لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بهدف تنفيذ مشروعات التوسع الزراعى لتحقيق الأمن الغذائى ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة، ومشروعات إحلال وتأهيل المنشآت المائية، ومشروعات الحماية من أخطار السيول، ومشروعات حماية الشواطئ.

وأوضح أنه يجرى حالياً إجراء مراجعة مرحلية للري الحديث في مصر، ودراسة هذا الملف بشكل متكامل يشمل التأثير علي معدل شحن الخزان الجوفي وكميات الصرف الزراعي التي تدخل المنظومة المائية في مواقع أخرى والمشروعات الكبرى لإعادة الاستخدام وملوحة التربة وغيرها.

ووضع معايير وأولويات ومناطق للعمل خلال الفترة المقبلة، فى ضوء أن الري الحديث يعد جزءا من منظومه الري المتكاملة ويجب دراسة تأثيراته من جميع الأبعاد.

وتم خلال اللقاء مناقشة مختلف البدائل المستخدمة عالميا في مجال نظم الرى الحديث، وإمكانية استخدام هذه النظم مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

تم مناقشة تنفيذ مناطق تجريبية للرى الحديث تغطى الظروف البيئية والمناخية بمناطق مختلفة، مع وضع إطار زمني للعمل، وإطلاق حملة توعوية في المناطق التجريبية لتعزيز تعاون المجتمع الزراعي والحرص على إشراكهم في اختيار مواقع التنفيذ.. مع وضع معايير لتقييم الجوانب الفنية والمؤسسية ومدى رضا المزارعين، وتوثيق الدروس والخبرات المكتسبة من تنفيذ أعمال الرى الحديث.

وأكد اللقاء على دور نظم الرى الحديث فى تقليل إستخدام الأسمدة والعمالة وزيادة الانتاجية المحصولية ، ومع الإشارة لأهمية حملات التوعية التى تقوم بها الوزارة لتشجيع المزارعين على ترشيد إستخدام المياه.

كما أكد أهمية التوسع في الدراسات البحثية الخاصة بإستخدام نظم الرى الحديث لري المحاصيل المختلفة فى ظروف متنوعة طبقا لحالة التربة والمناخ ، والاستفادة من هذه الدراسات عند تطبيق نظم الرى الحديث.

و استعرض نتائج زيارة بعثة البنك الدولى في شهر مارس الماضى ، والتى تضمنت زيارات ميدانية لأراضى بعض المزارعين الذين تحولوا من الرى بالغمر الى الري الحديث بمحافظتي القليوبية وبنى سويف.

وبحث حول التقرير الصادر عن البنك الدولى والذى يغطي الوضع الحالي للرى الحديث في مصر ، والدروس المستفادة من التجارب السابقة في مجال الرى الحديث سواء في مصر أو باقى دول العالم.