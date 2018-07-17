مصر تبحث مع إيطاليا إمدادها بفاترينة تكنولوجية خاصة لعرض الفرعوني الذهبي

دعاء محموداستقبل الدكتور خالد العناني وزير الآثار، بمقر الوزارة بالزمالك السفير جامباولو كانتيني سفير دولة ايطاليا بمصر وذلك لمناقشة سبل التعاون بين البلدين في مجال العمل الأثري، بالإضافة إلي مناقشة الترتيبات المستقبلية لمحاور زيارة وزير الخارجية الايطالي لبعض المواقع الأثرية خلال زيارته الم

دعاء محمود







استقبل الدكتور خالد العناني وزير الآثار، بمقر الوزارة بالزمالك السفير جامباولو كانتيني سفير دولة ايطاليا بمصر وذلك لمناقشة سبل التعاون بين البلدين في مجال العمل الأثري، بالإضافة إلي مناقشة الترتيبات المستقبلية لمحاور زيارة وزير الخارجية الايطالي لبعض المواقع الأثرية خلال زيارته المرتقبة إلي مصر.







حضر اللقاء المستشار الثقافي الأيطالي الدكتور باولو ساباتيني Paolo Sabbatini ومديرة المعهد الإيطالي للآثار الدكتورة جوزيبيني كابريوتي Giuseppina Capriotti Vittozzi وأحمد عبيد المشرف العام على مكتب الوزير.







وقال عبيد إن د. العناني أبدى ترحيبه بتلك الزيارة.

وأكد أنها سوف تُعد بمثابة خطوة هامة نحو التبادل العلمي والأثري بين البلدين وأنه جاري الآن التخطيط لتنظيم معرضاً أثرياً مؤقتاً بالمتحف المصري بالتحرير علي هامش زيارة وزير الخارجية الايطالي لإبراز اهم الاكتشافات الأثرية للبعثات الإيطالية العاملة بمصر .







وأشار إلى أنه خلال اللقاء تم مناقشة العديد من الموضوعات منها آخر ما توصلت إليه أعمال البعثات الأثرية الإيطالية العاملة بمصر، وامكانية اقامة معرضا للآثار المصرية بايطاليا لما له من مردودا إيجابيا كبيرا علي مدي عمق اواصر الصداقة بين البلدين.

وتقدم الجانب الإيطالي بعدد من المقترحات من بينها تشكيل لجنة علمية من متخصصين ايطاليين لزيارة المتحف اليوناني الروماني بالأسكندرية للاستعانة بافكارهم وخبراتهم في هذا المجال للمساهمة في وضع مقترح لسيناريو العرض الخاص بالمتحف والذي تقوم به لجنة علمية برئاسة الدكتور علي عمر.







كما ناقشا اقتراح إمداد وزارة الآثار بفاترينة عرض ذات سمات تكنولوجية خاصة تهدف إلى حفظ مومياء الملك توت عنخ آمون داخل مقبرته بالأقصر، وهو الأمر الذي سيمكن الوزارة من استخدام الطرق العلمية الحديثة لعرض المومياء داخل المقبرة بما لا يضر بها، هذا بالإضافة إلى توفير المساعدات اللازمة للمساهمة في تسجيل المواقع المصرية علي قائمة التراث العالمي.

كما تطرق اللقاء التخطيط لإقامة عدد من الفاعليات الثقافية المشتركة.



