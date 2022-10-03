مصر تبحث تعزيز التعاون البترولي مع مجموعة «الخريف» بدعم صندوق تنمية الصادرات السعودى

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الشيخ سعد الخُريّف رئيس مجموعة الخُريّف السعودية والوفد المرافق، حيث تم بحث فرص زيادة مجالات الشراكة القادمة فى أنشطة صناعة البترول المصرية، ضمن الفرص الاستثمارية الواعدة التى توفرها برامج زيادة الإنتاج وتطوير وتحديث الصناعة البترولية.

وأكد المهندس طارق الملا ، أن هناك فرصاً كبيرة لزيادة مجالات الشراكة بين قطاع البترول والمجموعة السعودية وزيادة وتنويع المشروعات المشتركة خاصة أن المرحلة الحالية تتطلب بقوة زيادة عقد شراكات مع شركات كبري لدفع برامج زيادة الإنتاج البترولي وتطوير القدرات، فضلاً عن التصنيع المحلى لمستلزمات الإنتاج لزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري وصناعة البترول.

وأشار الوزير إلى أن استثمارات وأنشطة المجموعة السعودية في صناعة البترول المصرية خلال السنوات الأخيرة حققت مردودا إيجابيا ومنافع مشتركة للجانبين سواء من خلال مصنعها في مصر للتصنيع المحلي للمضخات الكهربائية الغاطسة لآبار البترول Esp أو من خلال المساهمة فى توفير الكيماويات والاضافات لتحسين معدلات الإنتاج من الآبار البترولية.

وتم خلال اللقاء استعراض المجالات والأنشطة المقترحة لزيادة حجم التعاون بين الجانبين حيث تم الاتفاق على دراسة إمكانية التعاون في تصنيع كابلات المضخات الكهربائية الغاطسة محلياً مع مصنع السويدى لتوفيرها لمشروعات قطاع البترول.

كما تم بحث فرص تعزيز التعاون في مشروعات تحسين القدرة الإنتاجية للحقول المتقادمة ودعم الجهود الحالية في هذا المجال، وإمكانية الاستفادة من صندوق دعم تنمية الصادرات السعودى في توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات المشتركة وفقاً للسياسة التمويلية التي يتبعها الصندوق.

وتم الاتفاق علي دعوة المجموعة السعودية للمشاركة في ورشة عمل كبري بموقع رأس غارب بخليج السويس ينظمها قطاع البترول في مجال تقنيات تحسين الإنتاج من الحقول المتقادمة.

ووجه الملا بإقامة ورش عمل مشتركة بين الجانبين لتفعيل ما يتم الاتفاق عليه من مجالات للتعاون وزيادة الشراكة.

ومن جانبه قال الشيخ سعد الخُريّف رئيس مجموعة الخُريّف انها تعد ثالث شركة عالمية في تصنيع المضخات الكهربائية الغاطسة Esp ولها نشاط كببر في السوق العالمى ، وأنها قامت باتخاذ مصر مركزا رئيسياً لنشاطها للانطلاق للأسواق الأفريقية ، لافتا إلى أن مصنعها في مصر بمنطقة العامرية يساهم في توفير مضخات آبار البترول ذات الكفاءة العالية لقطاع البترول المصرى والتصدير لأفريقيا .

وقال إنها تتطلع لزيادة حجم اعمالها لتحقيق المنفعة المشتركة للجانبين ، لافتاً إلى أنه تم مناقشة المشاركة في تصنيع المواسير المستخدمة في الصناعة البترولية بأقطار مختلفة في السعودية وبتمويل من بنك التصدير السعودى ، خاصة وأن البنك يشجع على المشاركة في مشروعات مشتركة مع مصر .

وأشاد بأداء العمالة المصرية في جميع مواقع عمل الشركة بمصر والعديد من فروعها في الخارج .

ضم وفد مجموعة الخُريّف السعودية كلا من المهندس طاهر على نائب رئيس المجموعة ورئيس الشركة التنفيذي بمصر والمهندس محمد دوغمي رئيس شركة الخُريّف بتروليوم والسيد ديفيد هندرسون عضو مجلس إدارة المجموعة ، ومن قيادات قطاع البترول الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول ونائبه للإنتاج المهندس محمد بيضون والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة للإنتاج والمحاسب هشام نور رئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير البترول.