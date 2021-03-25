مصر تبحث التعاون مع «تاليس العالمية» لتصنيع أجهزة الاتصال وأنظمة الدفاع الجوي

هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة اللقاءات التي تجري بين الجانبين لمتابعة تطورات التعاون المشترك في مختلف المجالات العسكرية

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى، مارك درامون نائب رئيس مجموعة تاليس العالمية لبحث أطر التعاون المشترك اليوم بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى بحضور شريف بركات مدير عام شركة ” تاليس” مصر والمهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.

وأوضح الوزير مرسي أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة اللقاءات التي تجري بين الجانبين لمتابعة تطورات التعاون المشترك في مختلف المجالات العسكرية والمدنية وتبادل الرؤى فيما يتعلق بنقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا المتقدمة بمختلف المجالات.

ومنها التعاون بين شركة بنها للصناعات الالكترونية (م144) الحربي وشركة تاليس في مجال إنتاج اجهزة الاتصال وأنظمة الدفاع الجوي والعمل على نقل خبرات الشركة العالمية في هذا المجال لشركات ووحدات الإنتاج الحربي.

ومن جانبه أشار مارك درامون نائب رئيس مجموعة ” تاليس” العالمية إلى حرص شركته على تنمية الشراكة مع وزارة الإنتاج الحربي نظرًا لما تمتلكه من خبرات وإمكانيات فنية وتصنيعية وبشرية هائلة.

وأكد اهتمام الجانب الفرنسي بتعميق التعاون مع مصر في المرحلة الراهنة في العديد من المجالات العسكرية والمدنية ومنها ( أنظمة الدفاع الجوي – المحطات الأرضية للتحكم في الأقمار الصناعية – أجهزة الاتصال) والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي وعلاقتها المتميزة بالدول الأفريقية في اختراق اسواق أفريقيا، خاصةً في ظل ما تشهده البلاد من إصلاحات اقتصادية جرت في الفترة الأخيرة والتي تعتبر عنصر جذب مهم للمستثمرين من كل دول العالم.

وصرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، بأن وزارة الإنتاج الحربي حريصة على التعاون مع الشركات العالمية العاملة في مختلف المجالات لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمصر، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ككل.