مصر تبحث الاستفادة من الخبرة الصينية فى مجال التعليم الفني

المال- خاص قال الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والأستاذة حبيبة عز مستشار الوزير للتعليم الفني، بالوفد الصيني برئاسة الدكتور زو زيوين نائب وزير التعليم الصينيوضم الوفد الصيني كل من مدير شئون ا

المال- خاص

قال الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والأستاذة حبيبة عز مستشار الوزير للتعليم الفني، بالوفد الصيني برئاسة الدكتور زو زيوين نائب وزير التعليم الصيني

وضم الوفد الصيني كل من مدير شئون العاملين بوزارة التعليم الصينية، ومدير التعاون الدولي، ونائب المدير العام للتعليم الأساسي الصيني، لبحث سبل التعاون بين البلدين فى مجال التعليم الفني.

أكد مجاهد فى بداية لقائه بالوفد الصيني على ترحيبه بالتعاون بين البلدين، للاستفادة من الخبرة الصينية فى مجال التعليم الفني، مقترحًا تبادل الخبرات فى مجالات عديدة منها ( المناهج الدراسية، وتدريب الطلاب والتقويم)، كما توجه مجاهد بالشكر للوفد علي دعم دولة الصين، لمصر من خلال تجهيز مدرستين بالسادس من أكتوبر والمنوفية.

كما اقترحت عز على الحضور بحث كيفية التعاون بين البلدين وخاصًة في مجال تبادل الخبرات ومجالات تكنولوجيا التعليم، وإقامة توأمة بين بعض مدارس التعليم الفني بالبلدين، وأيضًا فى مجال توكيد الجودة والتقويم، كما أكدت عز على حرص مصر على التعاون مع الجانب الصيني، حيث تتشابه الظروف التى تتطلب ضرورة تطوير منظومة التعليم الفني، من أجل إحداث النهضة الاقتصادية المأمولة.

وفى نهاية اللقاء، أشاد الوفد الصيني بالعلاقات التاريخية بين مصر ودولة الصين، وخاصة فى إطار مشروع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والذي تم توقيعه فى عام 2016