مصر تبحث استقبال الغاز من قبرص وتعظيم الاستفادة من الاكتشافات الأخيرة لصالح البلدين

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية ناتاشا بيليديس ، على هامش مؤتمر غازتك 2022 بميلانو فى إيطاليا.

بحث الوزيران خلال الجلسة مشروعات التعاون المشترك وأوضاع سوق البترول والغاز فى ضوء التحديات التي تواجهها، كما تم خلال اللقاء استعراض الموقف الحالى للاكتشافات الغازية التى تحققت فى قبرص وكيفية تعظيم الاستفادة منها، والاستفادة من التسهيلات والبنية الأساسية التي تمتلكها مصر لاستقبال الغاز القبرصى بعد تنمية الاكتشافات بما يحقق صالح البلدين.

واكد الوزيران على أهمية استمرار التنسيق والتعاون البناء بين الجانبين فى ضوء الأهمية المتزايدة للغاز الطبيعى، خاصة فى مرحلة التحول الطاقى، وناقش الوزيران ما تقدمه فرق العمل المشكلة من الجانبين لدعم أواصر التعاون تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط.