مصر تؤكد تضامنها الكامل مع تطلعات الشعب المالي لتحقيق الاستقرار والتنمية

أعربت وزارة الخارجية ، عن ثقتها في قدرة كافة الأطراف المالية على استكمال مسيرة الانتقال الديمقراطي في البلاد والوصول بها إلى بر الأمان.

تابعت مصر مراسم تنصيب “باه نداو” رئيساً مؤقتاً لمالي لإدارة العملية الانتقالية ، وقال بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية اليوم، إنه إذ تهنئ الرئيس والشعب المالي على هذه الخطوة المهمة، فإنها تعرب عن تطلعها لأن يمثل هذا التطور ما يعضد من تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في البلاد، وأن تمر تلك المرحلة الانتقالية بسلاسة لكي تستعيد مالي وضعيتها إقليمياً ودولياً.

وأعربت وزارة الخارجية ، عن ثقتها في قدرة كافة الأطراف المالية على استكمال مسيرة الانتقال الديمقراطي في البلاد والوصول بها إلى بر الأمان بدعم من الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس).

وتؤكد مصر مجدداً على تضامنها الكامل مع تطلعات الشعب المالي نحو تحقيق الاستقرار والتنمية، والتفافها حوله للوصول بالبلاد إلى بر الأمان سعياً لتحقيق الديمقراطية والاستقرار اللذين يتطلع إليهما الشعب المالي.

وتناشد المجتمع الدولي بضرورة العمل المشترك لضمان تمتع الشعب المالي خلال تلك المرحلة بكل حقوقه الأساسية، وتجاوز هذه الفترة سعياً لاستعادة مالي لدورها المهم أفريقياً ودولياً.

