سيـــاســة

مصر تؤكد تضامنها الكامل مع تطلعات الشعب المالي لتحقيق الاستقرار والتنمية

أعربت وزارة الخارجية ، عن ثقتها في قدرة كافة الأطراف المالية على استكمال مسيرة الانتقال الديمقراطي في البلاد والوصول بها إلى بر الأمان.
سمر السيد 2:59 م, الأحد, 27 سبتمبر 20 2:59 م, الأحد, 27 سبتمبر 20

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تابعت مصر مراسم تنصيب “باه نداو” رئيساً مؤقتاً لمالي لإدارة العملية الانتقالية ، وقال بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية اليوم، إنه إذ تهنئ الرئيس والشعب المالي على هذه الخطوة المهمة، فإنها تعرب عن تطلعها لأن يمثل هذا التطور ما يعضد من تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في البلاد، وأن تمر تلك المرحلة الانتقالية بسلاسة لكي تستعيد مالي وضعيتها إقليمياً ودولياً.

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وأعربت وزارة الخارجية ، عن ثقتها في قدرة كافة الأطراف المالية على استكمال مسيرة الانتقال الديمقراطي في البلاد والوصول بها إلى بر الأمان بدعم من الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس).

وتؤكد مصر مجدداً على تضامنها الكامل مع تطلعات الشعب المالي نحو تحقيق الاستقرار والتنمية، والتفافها حوله للوصول بالبلاد إلى بر الأمان سعياً لتحقيق الديمقراطية والاستقرار اللذين يتطلع إليهما الشعب المالي.

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وتناشد المجتمع الدولي بضرورة العمل المشترك لضمان تمتع الشعب المالي خلال تلك المرحلة بكل حقوقه الأساسية، وتجاوز هذه الفترة سعياً لاستعادة مالي لدورها المهم أفريقياً ودولياً.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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