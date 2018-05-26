مصر تؤكد تبنى سياسات صارمة لمكافحة الفساد وتفعيل القانون الدولى

المال - خاصشاركت البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك فى النقاش رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة للاحتفال بالذكرى الخامسة عشرة لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذى افتتحه رئيس الجمعية العامة بحضور سكرتير عام الأمم المتحدة.حرصت مصر فى بيانها خلال الاجتماع على التأكيد

المال – خاص

شاركت البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك فى النقاش رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة للاحتفال بالذكرى الخامسة عشرة لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذى افتتحه رئيس الجمعية العامة بحضور سكرتير عام الأمم المتحدة.

حرصت مصر فى بيانها خلال الاجتماع على التأكيد على الدور المحورى للاتفاقية كإحدى أسس منظومة التعاون الدولى متعدد الأطراف لمجابهة الجريمة المنظمة عابرة الحدود، وعلى أهمية تعزيز التعاون الدولى لمجابهة الفساد الذى يعد بمثابة آفة خطيرة، تستنزف مقدرات الشعوب وتكبل قدراتها على تحقيق التنمية المستدامة، كما يشكل الفساد حاضنة لأنشطة غير مشروعة، ويمكن استغلال عوائده فى تمويل جرائم خطيرة مثل الإرهاب.

واستعرضت مصر الجهود الوطنية الحثيثة المبذولة لمكافحة الفساد وتبنيها سياسات صارمة تقوم على تعزيز مبادئ سيادة القانون، وترسيخ المساءلة والشفافية، والفصل بين السلطات، وتعزيز الحكم الرشيد، واحترام حقوق الإنسان، وتقوية الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني، وهى الأسس التى قامت عليها صياغة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التى اعتمدتها مصر للفترة 2014-2018.

كما شددت مصر على ضرورة تكامل الجهود الوطنية فى إطار من التعاون الإقليمى والدولي، حتى تؤتى ثمارها مع إيلاء الاهتمام اللازم بمجالات بناء القدرات، والتعاون فى مجال استرداد الموجودات والأصول المهربة، ودور المجتمع الدولى وأجهزة الأمم المتحدة المعنية فى العمل على تعزيز أطر التعاون فى هذا المجال، فضلاً عن مسئولية الدول وبالأخص الدول المتقدمة فى التعامل بالجدية اللازمة لتعقب الأموال والأصول المهربة، والعمل على تسريع وتسهيل إجراءات استردادها وإعادتها إلى دول المصدر.