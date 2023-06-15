مصر تؤكد استمرار جهودها في صياغة رؤية أفريقيا للمياه

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، مع كارل هيرمان جوستاف وزير الزراعة والمياه والأراضي بدولة ناميبيا والرئيس السابق للأمكاو.

وخلال اللقاء أشاد سويلم بالجهود الكبيرة التي بذلها جوستاف خلال رئاسته للأمكاو، مؤكدًا حرص مصر على مواصلة الجهود لتوطيد وحدة القارة الأفريقية وتجسيد مصالح جميع الدول الأعضاء في الأمكاو من خلال تفعيل برنامج عمل الأمكاو للسنوات الـ3 المقبلة، وصياغة “رؤية أفريقيا للمياه” لما بعد عام 2025 بالشكل الذى يحقق أجندة أفريقيا 2063 (إفريقيا التي نريدها).

وأكد أهمية عرض قضايا المياه في أفريقيا أمام العالم وتبني رسائل متكاملة تعكس قضايا القارة الأفريقية خلال كافة المحافل الدولية.

كما أكد تطلع مصر للتعاون مع جميع الدول الأفريقية لتعزيز التكامل الاقتصادي وضمان الازدهار والأمن والسلام والاستقرار بالقارة الأفريقية، وجعل محور المياه على رأس الموضوعات التي تخدم أهداف التنمية بالقارة الأفريقية.