مصر تؤكد أهمية الحوار لضمان الحل السلمي للأزمة في النيجر

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ، بأن مصر تتابع باهتمام وقلق تطورات الأوضاع في النيجر، مؤكدا أهمية التمسك بالحوار لدفع سبل التسوية السلمية للأزمة بشكل يضمن الحفاظ على أمن وسلامة دولة النيجر وشعبها .

وأكد المتحدث باسم الخارجية دعم مصر لكافة المساعي التي تستهدف نزع فتيل الأزمة على نحو يحافظ على النظام الديمقراطي وسيادة واستقرار النيجر، ويتسق مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التأسيسية للاتحاد الأفريقي، وبما يحول دون أي تصعيد قد يزعزع أمن واستقرار المنطقة.