مصر تؤكد أهمية التحرك العاجل للحفاظ على الأمن الغذائى بأفريقيا لمواجهة تداعيات «كورونا»

قامت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة فى نيويورك بالاشتراك مع بعثات كندا وإيطاليا والبرازيل بتنظيم اجتماع رفيع المستوى عن طريق الاتصال المرئى عبر الإنترنت حول تحقيق الأمن الغذائى فى أفريقيا فى ظل تحديات جائحة كورونا، وذلك بمشاركة رئيس الجمعية العامة ونائبة سكرتير عام الأمم المتحدة وكبار المسؤولين من كندا وإيطاليا والبرازيل ومنظمات الدولية الثلاث المعنية بقضايا الغذاء (FAO، وIFAD وWFP).

وذلك فى إطار تحرك الدبلوماسية المصرية على المستوى الدولى لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا،

شارك السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، فى الاجتماع وأوضح أنه يهدف إلى إبراز تبعات أزمة كورونا الاقتصادية والاجتماعية وأثرها على تحقيق الأمن الغذائى على مستوى العالم خاصة فى أفريقيا، واتخاذ خطوات سريعة فعّالة للحيلولة دون تفاقم معاناة القارة الأفريقية، حيث تواجه القارة تحديات جمّة فى ظل الأزمة الراهنة مع توقف حركة التجارة والنقل والتأثر الشديد لسلاسل إمداد الغذاء العالمية، مما يستوجب العمل الدولى على دعم قطاع الزراعة فى أفريقيا وتوفير الغذاء للفئات الأشد احتياجاً.

وأشار مندوب مصر الدائم إلى المبادرة المصرية المقدمة من خلال هيئة مكتب الاتحاد الأفريقى إلى مجموعة G20 لتخفيف عبء الدين على الدول الأفريقية فى الظروف الراهنة بما يسمح بضخ الأموال اللازمة إلى قطاع الزارعة فى أفريقيا لتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمة، كما نوه بالإعلان الصادر عن اجتماع وزراء الزراعة الأفارقة مؤخراً الذى يتضمن خطوات عملية لمواجه الأزمة ومنها توفير شبكات حماية وتيسيرات ملائمة للمزارعين، وتجاوز معوقات حركة النقل والتجارة لتحقيق الأمن الغذائى فى القارة.

حظى الاجتماع بمشاركة موسعة من بعثات الدول الأفريقية وسائر أعضاء الأمم المتحدة، وتم الاتفاق على البناء على نتائجه لدفع الجهد الدولى فى هذا الصدد.

جاء ذلك وفق ما نشره مجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.