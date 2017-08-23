مصر تأسف لقرار واشنطن بتخفيض المساعدات المالية

خاص أعربت مصر، اليوم الأربعاء، عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية، تخفيض بعض المبالغ المخصصة فى إطار برنامج المساعدات الأمريكية لمصر. جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، اليوم، بعد ساعات من نقل وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين اثنين تجميد واشنطن مساعدات مالية لمصر.وقالت مصر ، في البيان

خاص

أعربت مصر، اليوم الأربعاء، عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية، تخفيض بعض المبالغ المخصصة فى إطار برنامج المساعدات الأمريكية لمصر.

جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، اليوم، بعد ساعات من نقل وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين اثنين تجميد واشنطن مساعدات مالية لمصر.

وقالت مصر ، في البيان إن قرار واشنطن “سواء من خلال التخفيض المباشر لبعض مكونات الشق الاقتصادى من البرنامج، أو تأجيل صرف بعض مكونات الشق العسكرى يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التى تربط البلدين على مدار عقود طويلة”.

ورأت مصر أن هذا الإجراء “اتباعا لنهج يفتقر للفهم الدقيق لأهمية دعم استقرار مصر ونجاح تجربتها، وحجم وطبيعة التحديات الاقتصادية والأمنية التى تواجه الشعب المصرى، وخلطا للأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة المصرية الامريكية”.

وأوضحت مصر، أنها تقدر أهمية الخطوة التى تم اتخاذها بالتصديق على الإطار العام لبرنامج المساعدات لعام 2017.

وأعربت عن تطلعها لتعامل الإدارة الأمريكية مع البرنامج من منطلق الإدراك الكامل والتقدير للأهمية الحيوية التى يمثلها البرنامج لتحقيق مصالح الدولتين، والحفاظ على قوة العلاقة فيما بينهما، والتى تأسست دوما علي المبادئ المستقرة فى العلاقات الدولية والاحترام المتبادل.

وتقدم واشنطن لمصر نحو 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية بينها 1.3 مليار مساعدات عسكرية، منذ توقيع مصر معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979.