«مصر بني سويف للأسمنت» تخفض رأس المال بنحو 67.9 مليون جنيه بإعدام أسهم خزينة

قرر مجلس إدارة شركة مصر بني سويف للأسمنت خفض رأسمال الشركة المصدر بقيمة 67.9 مليون جنيه.

وذلك عبر اعدام أسهم الخزينة في حوزة الشركة، والبالغة 6.79 مليون سهم بالقيمة الاسمية 10 جنيهات للسهم.

وبذلك ينخفض رأس المال مصر بني سويف للأسمنت من 679.28 مليون جنيه، إلى 611.38 مليون جنيه.

يذكر أن مصر بني سويف للأسمنت سويف، سجلت خلال عام 2022، صافي أرباح بقيمة 145.94 مليون جنيه مقابل 169.05 مليون جنيه خلال عام 2021.

وارتفعت اجمالي إيرادات مصر بني سويف للأسمنت سويف، بنحو 61%، خلال عام 2022، لتسجل 1.84 مليار جنيه، مقابل 1.15 مليار جنيه.