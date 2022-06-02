«مصر بنى سويف للأسمنت» تعلن توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 2.09 جنيه للسهم

أعلنت شركة مصر بني سويف للأسمنت توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 2.09 جنيه للسهم، على أن يجري صرفها اعتبارًا من 20 يونيو الحالي. وقالت مصر بنى سويف للأسمنت، فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، الخميس، إن الحق فى الكوبون النقدى رقم (19) سينتهى بالنسبة لمشترى السهم بنهاية جلسة 16 يونيو.

ويبلغ رأسمال المصدر الحالى للشركة 750 مليون جنيه موزعًا على 75 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها عشرة جنيهات للسهم.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين عدة شركات وأفراد؛ أكبرهم بنك الاستثمار القومى الذى يستحوذ على 20.11% من الأسهم،

كما يستحوذ ثمانية مساهمين أفراد على حصص تتراوح بين 5 إلى 6%، وفقًا لآخِر نموذج إفصاح ملكية بتاريخ 7 أبريل الماضى.

مصر بنى سويف للأسمنت : مد الأجل القانونى للشركة 25 عامًا جديدًا

قطاع الأسمنت

ووافقت عمومية الشركة مؤخرًا على مدّ الأجل القانوني للشركة 25 عامًا جديدًا تبدأ 12 نوفمبر 2022، وتنتهى 11 نوفمبر 2047، مع التأشير بذلك في السجل التجاري.

وأظهر أحدث نتائج أعمال ربعية منشورة للشركة ارتفاع أرباحها بنسبة 27.3% إلى 47.6 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهى مارس الماضى، مقارنة بصافى ربح قدره 37.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وارتفعت مبيعات الشركة، خلال الربع المشار إليه، لتسجل 436.4 مليون جنيه، مقارنة بمبيعات بلغت 256 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق 2021، وفقًا للنتائج المرسلة للبورصة 30 مايو الماضى.

ارتفاع صافى أرباح الشركة بنسبة 121% العام الماضى

الأسمنت

بينما كشف آخر نتائج أعمال سنوية منشورة ارتفاع صافى ربح الشركة إلى 169 مليون جنيه خلال 2021، مقارنة بصافى أرباح بلغت 76.4 مليون جنيه خلال العام السابق 2020.

بينما تراجعت مبيعات الشركة إلى 1.12 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى، مقارنة بمبيعات بلغت 1.19 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 83.3 مليون جنيه خلال تسعة الأشهر المنتهية سبتمبر الماضى، مقارنة بصافى ربح قدره 127.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2020.

وتراجعت مبيعات الشركة إلى 705.5 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بمبيعات بلغت 810.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وتراجع صافي أرباح الشركة بنسبة 66.7% خلال عام 2019، لتسجل 80.2 مليون جنيه، مقارنة بصافى أرباح قدرها 241.4 مليون جنيه خلال عام 2018، ثم عاد للتحسن خلال عام 2020، وصولًا إلى القفزة الكبيرة فى عام 2021.