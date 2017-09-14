مصر بنى سويف للأسمنت تعلن توزيعًا نقديًا 2 جنيه للسهم

رجب عزالدين أعلنت شركة "مصر بنى سويف" للأسمنت، عن توزيع نقدى بقيمة 2 جنيه للسهم الواحد، ينتهى الحق فيه بنهاية جلسة الإثنين -الموافق 25 سبتمبر الجارى- ومن المقرر بدء صرف الكوبون اعتبارًا من 28 سبتمبر الجارى، وفقاً لبيان مرسل لإدارة البورصة المصرية، اليوم الخميس.وانخفضت أرباح الشركة خلال النص

رجب عزالدين



أعلنت شركة “مصر بنى سويف” للأسمنت، عن توزيع نقدى بقيمة 2 جنيه للسهم الواحد، ينتهى الحق فيه بنهاية جلسة الإثنين -الموافق 25 سبتمبر الجارى- ومن المقرر بدء صرف الكوبون اعتبارًا من 28 سبتمبر الجارى، وفقاً لبيان مرسل لإدارة البورصة المصرية، اليوم الخميس.

وانخفضت أرباح الشركة خلال النصف الأول من 2017 إلى 55.7 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 94.57 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2016.

وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 113.54% خلال 2016، عند 166.37 مليون جنيه، مقابل أرباح بـ77.91 مليون جنيه خلال فترة المقارنة بالعام الماضي.

ويبلغ رأسمال الشركة 750 مليون جنيه موزعًا على 75 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للواحد.