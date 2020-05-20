مصر بنى سويف للأسمنت : تراجع التكاليف وعوائد الاستثمارات وراء قفزة الأرباح

دعم انخفاض تكلفة المبيعات، وترشيد المصروفات، وعوائد الاستثمارات المالية، الطفرة التى سجلها صافى أرباح شركة مصر بنى سويف للأسمنت بنسبة %101 فى الربع الأول من العام الحالى.

وبلغ صافى أرباح مصر بنى سويف للأسمنت فى الربع الأول من العام الحالى 59.37 مليون جنيه، مقابل 29.5 مليون للفترة المماثلة من العام الماضى.

وقال فاروق مصطفى العضو المنتدب لمصر بنى سويف للأسمنت – فى تصريحات لـ «المال» – إن تراجع تكلفة المبيعات، والمصروفات، وتحقيق أرباح من عوائد وثائق استثمار صندوق البنك الأهلى النقدى، ونمو الإيرادات المتنوعة دعم ربحية الشركة فى الربع الأول من العام الحالى.

وسجلت تكلفة المبيعات انخفاضا قدره %3.6 إلى 393 مليون جنيه، مقابل 408 ملايين جنيه للفترة المناظرة، كما تراجعت المصروفات العمومية والإدارية بنسبة %30 خلال الفترة المذكورة إلى 4.2 مليون جنيه.

وبلغت عوائد استثمارات الشركة فى وثائق صندوق استثمار البنك الأهلى النقدى 4.8 مليون جنيه، مقارنة بـ «صفر» العام الماضى، وارتفع بند الإيرادات المتنوعة إلى 24.4 مليون جنيه، مقابل 21.5 مليون للفترة المقابلة من العام الماضى.

وأشار «مصطفى» إلى أن الشركة ستواصل السعى نحو خفض التكاليف، فى ظل الأوضاع الصعبة التى يواجهها قطاع الأسمنت خلال الفترة الراهنة نتيجة الضعف الحاد فى الطلب.

وأظهرت القوائم المالية لشركة بنى سويف للأسمنت بالربع الأول من العام الحالى انخفاض المبيعات إلى 405 ملايين جنيه، مقابل 436 مليون جنيه للفترة المناظرة من العام الماضى.

يذكر أن نتائج أعمال الشركة فى عام 2019، أظهرت انخفاض مبيعاتها بنسبة %9.12 لتسجل 1.809 مليار جنيه مقارنة مع 1.990 مليار جنيه فى 2018، فيما انخفض صافى ربح الشركة بنسبة %66.7 ليسجل 80.247 مليون جنيه مقارنة مع 241.491 مليون جنيه فى 2018.