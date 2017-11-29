مصر الوسطي للمطاحن تحقق ١٤٥ مليون جنيه فائضا قابلا للتوزيع

198.2 مليون جنيه فاتورة الأجور.. وخطة لتطوير الشركة ورفع إنتاجيتها محمد مجدي: كشف الدكتور علاء فهمي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن تحقيق شركة مصر الوسطي للمطاحن، أعلى فائض في تاريخها بلغ 145 مليون جنيه، في العام المالي 2016/2017



198.2 مليون جنيه فاتورة الأجور.. وخطة لتطوير الشركة ورفع إنتاجيتها



محمد مجدي:



كشف الدكتور علاء فهمي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن تحقيق شركة مصر الوسطي للمطاحن، أعلى فائض في تاريخها بلغ 145 مليون جنيه، في العام المالي 2016/2017 قابل للتوزيع، وبلغ العائد الموزع على السهم ١٧٥ قرشا عام 2015/2016.

وأكد فهمي في بيان منذ قليل، أنه بسبب معدل إنتاجية الشركة، وربحيتها تم رفع قيمة السهم فى البورصة، والذي وصل إلى 47 جنيها في يوليو الماضي، وكانت قيمته تقدر قبل 2012 بحوالي 7 جنيهات للسهم الواحد.

وأضاف أن فاتورة الأجور ارتفعت إلى 198 مليون جنيه عام 2016/2017، مقابل 118.6 مليون جنيه عام 2011/2012، وارتفع أجر العامل إلى 50 ألف جنيه مقابل 32 ألف جنيه عام2011.

وأكد محمد الجبالي، رئيس مجلس إداة الشركة نجاح الإدارة فى إعادة أرض مطحن نامق، بقطاع بنى سويف، التي استولى عليها بلطجية، وتم تأمينها، كما تم إعادة أرض ملوي بقطاع المنيا، بعد سنوات طويلة من الاستيلاء عليها، وتم تسجيل أكبر قطعة أرض تملكها الشركة، ومساحتها 30 فداناً.

وقال الجبالي إنه تم تجديد أسطول السيارات بالشركة، وتطوير مطحني تبارك ببنى سويف، وبنى مزار بالمنيا، وذلك برفع قدرة المطحن الواحد من 375 طن قمح/ يوم إلى 660 طن قمح/ يوم، بتكلفة 180 مليون جنيه، بواسطة شركة بوهلر السويسرية العالمية، وتم الاستلام الابتدائى للمطاحن في أكتوبر 2015.

كما تم إنشاء صومعة معدنية سعة 5 آلاف طن قمح، بتكلفة 20 مليون جنيه، وأسند المشروع للهيئة العربية للتصنيع، وتم الاستلام الابتدائى .

يشار إلي أن شركة مطاحن مصر الوسطى، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومقرها محافظة المنيا، من أقدم شركات المطاحن فى مصر، وأنشئت الشركة في عام 1967، برأس مال مدفوع 147.2 مليون جنيه، وتمتلك القابضة 51.1% من إجمالي الأسهم.

وقال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الطحن هو النشاط الرئيسي للشركة، مشيرا إلى أن مطاحن مصر الوسطى تمتلك 9 مطاحن سلندرات، منها 3 فى المنيا، ومطحنين في أسيوط، ومطحنين في بنى سويف، ومطحنين في الفيوم، ويقدر المستهدف طحنه سنوياً حوالي مليون طن قمح، وذلك بعد تطوير مطحني تبارك، وبنى مزار.

كما تمتلك الشركة ثلاثة مخابز فى كل من محافظات المنيا وأسيوط والفيوم، وتستهدف خبز حوالي 42 جوال50كجم/ يوم، بالإضافة إلى 4 صوامع كبيرة، وحديثة بكل من محافظات المنيا وأسيوط وبنى سويف والفيوم بسعة 110 ألف طن قمح، فضلا عن صومعة فى الواسطي ببنى سويف، بقدرة 5 آلاف طن، وأخرى في ملوي بمحافظة المنيا بسعة 2000 طن قمح.

وأوضح رمضان أن الشركة لديها 12 شونة، وتبلغ إجمالي مساحتها التخزينية حوالي 80 ألف طن، و67 سيارة نقل بأنواعها. كما أن لديها مستودعات فى المنيا، أسيوط، بنى سويف، الفيوم، والوادي الجديد، مستودع أو أكثر لتوزيع الدقيق.

