«مصر الوسطى»: ننتج 466 طن نخالة يوميًّا لصالح منظومة الخبز المدعم

علمت «المال» أن إجمالى إنتاج شركة مطاحن مصر الوسطى من النخالة «الردة» المستخدمة فى إنتاج الخبز المدعم، يسجل حاليا 466 طنًّا، يتم إنتاجها من خلال 9 مطاحن تتبع الشركة فى 4 محافظات، هى: الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط.

يشار إلى أن شركة مطاحن مصر الوسطى تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إحدى شركات وزارة التموين.

وتقوم الشركة بإنتاج الدقيق المدعم لصالح منظومة الخبز، من خلال 9 مطاحن فى 4 محافظات، موزعة بواقع 2 بمحافظة الفيوم، 2 فى محافظة بنى سويف، و2 فى محافظة أسيوط، 3 بمحافظة المنيا) بإجمالى طاقة طحن قمح 2551 طنًّا يوميًّا، و4 صوامع بطاقة تخزينية 110 آلاف طن.

وقالت مصادر مسئولة فى الشركة لـ«المال» أن إجمالى إنتاج الشركة الحالى من النخالة «ردة» موزعة بين محافظة الفيوم، التى يتواجد بها المطحن الحديث بمتوسط إنتاج 52 طنًّا، والمطحن القديم بقدرة إنتاج 36 طنًّا، ومحافظة بنى سويف بها مطحن تبارك بقدرة إنتاج 98 طنًّا، ومطحن بوهلر بكمية 43 طنًّا.

وأضافت أن محافظة أسيوط يوجد بها مطحن بوهلر بقدرة إنتاج 31 طن نخالة «ردة»، والمطحن الآلى بكمية 51 طنًّا، بينما يوجد بمحافظة المنيا بها 3 مطاحن، وهى مطحن بنى مزار بمتوسط إنتاج 82 طنًّا، ومطحن أبوقرقاص بقدرة إنتاج 29 طنًّا، ومطحن بوهلر بقدرة إنتاج 44 طنًّا.

يذكر أن وزارة التموين بدأت فى أول يوليو الجارى تطبيق منظومة الخبز المدعم الجديدة، والتى تقوم على زيادة نسبة النخالة «الردة» فى إنتاج الخبز البلدى المدعم، والتى أصبحت بنسبة %87.5 بدلًا من %82.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد فى مؤتمر صحفى نهاية شهر يونيو الماضى أن تعديل نسبة استخراج الدقيق المستخدم لإنتاج الخبز المدعم إلى %87.5 بدلًا من %82 سيكون له فوائد اقتصادية وصحية.

وأوضح المصيلحى أن الفائدة الاقتصادية هى توفير نحو 500 ألف طن قمح مستورد، مما يعود بالنفع على الدعم الحكومى الموجه لإنتاج رغيف الخبز، والفائدة الصحية ستكون لها عائد كبير على صحة المستهلكين، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكر.

يذكر أن منظومة الخبز المدعم تستهدف نحو 72 مليون مواطن يحصلون على 270 مليون رغيف يوميًّا، بسعر 5 قروش للرغيف الواحد، وذلك من خلال 30 ألف مخبز بلدى على مستوى الجمهورية.

كما تقوم الحكومة بدعم وزارة التموين والتجارة الداخلية فى الموازنة العامة للدولة 2023/2022 بقيمة مالية تصل إلى 90 مليار جنيه لصالح منظومتى الخبز المدعم والسلع التموينية.