«مصر الوسطى للكهرباء» تنهي تركيب 12973 عدادا مسبق الدفع لدُور العبادة ومصالح الحكومة خلال 2022-2023

استعرض المهندس رأفت حسين شمعة، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، تقريرًا تضمّن ميزانية العام المالي 2022/ 2023، والتي تمّت مناقشتها خلال الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأكد شمعة، خلال الجمعية العمومية، الالتزام التام بتركيب عدادات مسبوقة الدفع للمصالح الحكومية ودُور العبادة وتطبيق خطة الدولة في شأن إحلال العدادات الميكانيكية إلى عدادات مسبقة الدفع، حيث تم إحلال عدد 12973 عدادًا.

كما أكد مراجعة أغراض بيع الطاقة على الطبيعة طبقًا للنشاط الفعلي، مما أسهم في تحسين متوسط سعر بيع الطاقة رغم تأجيل تطبيق الزيادة السعرية والتي بلغت 89.58 قرش/ ك.و.س.

فى سياق متصل، قامت الشركة باستكمال تنفيذ خطتها فى تطوير الأداء بمراكز الخدمة الرئيسية وجميع إدارات الشركة التي تقوم بتقديم خدمات للعملاء،

والذي يؤدى إلى إظهار تقدير الشركة للمشتركين واهتمامها بتقديم خدمة سريعة ومتميزة، حيث تم افتتاح عدد (12) مركز خدمة جديدًا،

بالإضافة إلى الاستمرار في تشغيل المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، والتي تم من خلالها تفعيل 26 خدمة للمواطنين، وتم التعامل مع الطلبات التي تفاعل معها المواطنين، وقد تم تركيب عدد 650814 عدادًا كوديًّا من خلال خدمة تحويل الممارسات لعدادات كودية منذ إطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

وأفاد بأنه لمجابهة التطور في الأحمال، وزيادة الطلب على الطاقة لمشـروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكل الأغراض، حيث بلغ الحمل الأقصى 3264.6 م، قامت الشركة بتنفيذ خطة استثمارية تهدف إلى تحسين مؤشرات جودة التغذية الكهربائية وتحسين الجهود لدى العملاء بتكلفة تصل إلى حوالى (652) مليون جنيه، بنسبة تنفيذ بلغت 109% من المستهدف تمثلت في الآتي:

وأشاد المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وجميع أعضاء الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر، بما تم تحقيقه من إنجازات لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، والتى تضم بنطاق عملها محافظات (الفيوم- بنى سويف- المنيا- أسيوط- الوادى الجديد)، والتي تمثل حوالى 50% من مساحة الجمهورية والمستوى الرفيع للأداء الذى عكسته بنود الميزانية، وأشاد بحسن توجيهات المهندس رأفت حسين شمعة.