مصر الوسطى للكهرباء تنفذ مشروعات بقيمة 134 مليون جنيه

عمر سالمناقش الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مستوى الأداء بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء وذلك بهدف تحسين الخدمة وذلك من خلال ازالة الاختناقات وتأمين التغذية لمغذيات الدخول، فضلاً عن إحلال لوحات توزيع الجهد المتوسط القديمة والمتهالكة، وإنشاء لوحات توزيع جهد متوسط جديدة لاستيعاب

عمر سالم

ناقش الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مستوى الأداء بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء وذلك بهدف تحسين الخدمة وذلك من خلال ازالة الاختناقات وتأمين التغذية لمغذيات الدخول، فضلاً عن إحلال لوحات توزيع الجهد المتوسط القديمة والمتهالكة، وإنشاء لوحات توزيع جهد متوسط جديدة لاستيعاب الزيادة فى الأحمال والتخفيف عن اللوحات القائمة، رفع قدرات محولات التوزيع لمجابهة الزيادة فى الأحمال.

واستعرض المهندس مدحت فودة تقريراً أشار فيه إلى إنجازات الشركة موضحاً:

أولاً: الأعمال التي تم تنفيذها بالخطة الاستثمارية الذاتية:

– فى مجال تحسين أداء شبكة الجهد المتوسط قامت الشركة بإحلال وتجديد عدد 216 عامود جهد متوسط بدلاً من الأعمدة المتهالكة ، وكذلك إحلال موصلات الجهد المتوسط من مساحة مقطع أقل إلى مساحة مقطع أكبر بطول 19 كم ، وكذلك 4,8 كم كابلات.

– وتم تنفيذ عدد من التوسعات في شبكة الجهد المتوسط لمجابهة تطور الأحمال تتمثل فى 18 كشك بالمحول ، 18 لوحة توزيع ، 603 عامود ، 57 كم موصلات ، و105 كم كابلات.

– كذلك في مجال تحسين أداء شبكة الجهد المنخفض بالمدن والقرى قامت الشركة بإحلال وتجديد عدد 1750 عامود جهد منخفض وتم إحلال الموصلات العارية بأخرى معزولة بطول 585 كم ، وكذلك 16 كم كابلات وجارى استكمال الباقى حيث مستهدف في نهاية عام 2018 الوصول لنسبة 100%.

– وتم تنفيذ عدد من التوسعات في شبكة الجهد المنخفض تتمثل فى 171 عامود ، 45 كم موصلات ، 3,7 كم كابلات .

– وتبلغ تكلفة بنود الخطة الاستثمارية الذاتية خلال العام المالى 2017/2018 مبلغ يصل إلى حوالى 134 مليون جنيه.

ثانياً: الأعمال التي تم تنفيذها بالخطة الاستثمارية الطموحة :

– تم إحلال وتجديد عدد 376 كشك بالمحول.

– وفى مجال تحسين أداء شبكة الجهد المتوسط قامت الشركة بإحلال عدد 300 عامود جهد متوسط بدلاً من الأعمدة المتهالكة ، وكذلك إحلال موصلات الجهد المتوسط من مساحة مقطع أقل إلى مساحة مقطع أكبر بطول 45 كم ، وكذلك 25 كم كابلات ، و2 موزع.

– وتم تنفيذ عدد من التوسعات تتمثل فى تركيب عدد 35 لوحة توزيع جهد متوسط ، 1620 عامود ، 83 كم موصلات ، 343 كم كابلات و6 موزعات .

– وحول مشروع العدادات الذكية فقد تم الانتهاء من مرحلة الـ POC وتم تركيب(292) عداد فى مناطق (طه حسين & شلبي) بقطاع المنيا جنوب ، و(السادات & قلته) بقطاع اسيوط جنوب وسيتم توريد وتركيب باقي العدادات طبقا للبرنامج الزمني .

ثالثاً : الموقف التنفيذي لتحويل الخطوط الهوائية جهد متوسط المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية:

– يتمثل المشروع فى رفع الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المارة أعلي الكتل السكنية والتي تمثل خطورة علي حياة المواطنين واستبدالها بكابلات أرضية وذلك بالتنسيق مع المحافظات لتحديد أولوية تنفيذ تلك العمليات ، وبلغت عدد العمليات التى تم تنفيذها 190 عملية بإجمالى أطوال وصلت إلى حوالى 159 كم بتكلفة بلغت حوالى 167 مليون جنيه .

– يذكر أنه يتم تنفيذ تلك العمليات طبقا لأولوية الخطوط والمسارات الأكثر خطورة على حياة المواطنين وذلك بالتنسيق مع المحافظات الواقعة فى نطاقها تلك الخطوط.