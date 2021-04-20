طاقة

«مصر الوسطى للكهرباء» تركب أجهزة إعادة توصيل التيار تلقائي بقيمة 12 مليون جنيه

ضمن موازنة الشركة الاستثماراية للعام المالى المقبل 2021- 2022
عمر سالم 4:41 م, الثلاثاء, 20 أبريل 21 4:41 م, الثلاثاء, 20 أبريل 21

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تستهدف شركة مصر الوسطى للكهرباء، تركيب أجهزة إعادة التوصيل التلقائي للتيار الكهربائي في نطاق المحافظات التابعة لها، باستثمارات نحو 12 مليون جنيه، ضمن موازنة الشركة الاستثماراية للعام المالى المقبل 2021- 2022.

وعلمت المال من مصادر مسئولة بالشركة، أن الشركة تستهدف أيضًا تنفيذ وتطوير نظم المعلومات باجمالى تكلفة تقدر بنحو 13.5 مليون جنيه، خلال العام المالى المقبل.

ونشرت المال اليوم أن شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء تستهدف ضخ استثمارات تصل إلى 1.1 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل (2021-2022 ) فى 5 محافظات بصعيد مصر.

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وقال شمعة إن شركته تستهدف أيضًا المشاركة فى مبادرة حياة كريمة، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير الريف، عبر زيادة مهمات الكهرباء فى القرى والنجوع من محولات وأكشاك كهربائية وكابلات وأعمدة، إضافة إلى تحويل بعض الكابلات الهوائية لأخرى أرضية.

وأضاف أن مصر الوسطى للكهرباء تستهدف أيضا زيادة إمداد المحافظات التابعة ومشروعات الدولة بمزيد من الطاقة ومهمات الكهرباء من أجل زيادة رقعة الشبكة القومية وتغطيتها لأكبر مساحة على مستوى الجمهورية، حيث تغطى حاليًا نحو 99.5% من مساحة مصر.

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يذكر أن مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء شركة مساهمة مصرية تقوم بتوفير الكهرباء لعدة قطاعات على مستوى الجمهورية فى 5 محافظات بالصعيد هى الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، ويصل عدد مشتركيها إلى 3.2 مليون، ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ لكهرباء ﻣﺼر.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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