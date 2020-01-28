«مصر الوسطى» تطرح 3 مناقصات على الموردين والشركات المحلية

المناقصات تشترط وجود سابقة خبرات خاصة بمجال توريد العدادات الكهربائية تمهيدا للبدء فى تلقى طلبات تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة والعشوائية بعد قرار الوزراء بفتح الباب أمام تركيبها.

طرحت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء 3 مناقصات على الشركات والموردين المحليين؛ لتوريد عدد من المعدات والعدادات الكهربائية.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة، أن المناقصة الأولى تتضمن إنشاء توريد عدادات ثلاثية سعة 5 أمبير لقياس الطاقة، ومن المرتقب تلقى العروض من الشركات خلال أسبوعين.

وقالت المصادر، فى تصريحات لـ»المال»، إن قيمة الكراسة تصل إلى نحو 5 آلاف جنيه، وتصل قيمة التأمين الابتدائى للمناقصة لنحو 15 ألف جنيه، وستقوم الشركة الفائزة بتوريد العدادات لصالح مصر الوسطى، على أن يتم الإعلان عن الفائز نهاية مارس المقبل.

وأضافت أن المناقصة الثانية تتضمن تنفيذ عملية إنشاء مبنى لوحة توزيع بمحطة أسيوط بقطاع أسيوط التابع لمصر الوسطى، ومن المقرر تلقى العروض نهاية يناير الجارى على أن يتم وضع تأمين ابتدائى يصل إلى 2% من قيمة العرض المالى.

وأوضحت المصادر أن المناقصة الثالثة تتضمن توريد كشافات ليد بقدرة 100 و150 كيلووات لصالح الشركة، ويصل قيمة التأمين الابتدائى الخاص بها إلى 10 آلاف جنيه، وبقيمة كراسة شروط نحو 600 جنيه.

وأشارت إلى أن المناقصات تشترط وجود سابقة خبرات خاصة بمجال توريد العدادات الكهربائية تمهيدا للبدء فى تلقى طلبات تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة والعشوائية بعد قرار الوزراء بفتح الباب أمام تركيبها.

وكان مجلس الوزراء قد وافق بداية يناير الجارى على قرار فتح الباب أمام المبانى المخالفة والعشوائية لتركيب عدادات كودية، لا تسمح بتقنين أوضاع المبانى المخالفة؛ لأنه يتم تركيبها بكود أو رقم وليس باسم الشخص المالك للعقار المخالف.

يذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة انتهت من تركيب 8.8 مليون عداد مسبوق الدفع لصالح مشتركيها خلال الفترة من يناير 2016 حتى نهاية 2019.

وتستهدف الوزارة تغيير 27 مليون عداد خلال السنوات المقبلة، بالتعاون مع كل الشركات المصنعة للعدادات، خاصة أن حجم العمل كبير، وتقوم به شركة واحدة، على أن يتم تغييرها خلال الأعوام المقبلة.

وكانت مصر الوسطى للتوزيع حققت أرباحًا تصل لنحو 48 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى، مقارنة مع نحو 35 مليونًا فى العام المالى 2017/ 2018، بزيادة قدرها نحو 12 مليون جنيه.

وتقوم الشركة بتوفير الكهرباء لعدة قطاعات على مستوى الجمهورية، بمحافظات الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، ويصل عدد مشتركيها إلى 3 ملايين، ﻭﺗﺘﺒﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ لكهرباء ﻣﺼر.