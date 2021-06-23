«مصر الوسطى» تطرح مناقصة عالمية لاختيار مكتب استشارى لإنشاء صومعتين فى المنيا وبنى سويف

أكد المهندس محمد الجبالى رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مطاحن مصر الوسطى أن الشركة تقوم بتنفيذ مشروعات جديدة لمواكبة احدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الطحن والمساهمة فى توفير دقيق الخبز للمواطنين إضافة إلى إقامة الصوامع المعدنية.

وكشف الجبالى فى حوار مع «المال» من داخل مطحن «بوهلر» بمحافظة المنيا، عن موافقة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على إنشاء صومعتين معدنيتين فى محافظتى المنيا وبنى سويف بطاقة تخزينية تصل إلى 30 ألف طن لكل منهما.

وقال الجبالى إن الشركة بصدد طرح مناقصة عالمية خلال الفترة الحالية على المكاتب الاستشارية لتصميم وانشاء وبناء الصومعتين والاشراف عليها فيما بعد، موضحا أنه بعد اختيار المكتب الاستشارى سيتم البدء فى تنفيذهما والانتهاء منهما بحلول 2022، لاستقبال القمح المحلى والمستورد.

وأضاف الجبالى أن شركة مطاحن مصر الوسطى استطاعت خلال ال 7 سنوات الماضية وتحديدا فى 2014، رفع قدرة الطحن بالمطاحن التابعة للشركة، حيث أنه كان يوجد عجز مابين 600 إلى 700 طن دقيق يومى، والذى كان يؤثر سلبا على كميات الدقيق المنصرفة للمخابز البلدية المدعمة.

300 مليون جنيه تكلفة رفع كفاءة 4 مطاحن

و تابع الجبالى أنه بناء على توجيهات من الرئاسة، ووزير التموين تم تطوير 4 مطاحن بتكلفة إجمالية تزيد عن 300 مليون جنيه وذلك بهدف زيادة قدرة طحن القمح بتلك المطاحن وهى تبارك وبنى مزار وبوهلر بنى سويف وبوهلر المنيا.

وقال الجبالى إن شركة مطاحن مصر الوسطى تضم 9 مطاحن وهى مطحن بوهلر الفيوم 1 قدرة طحن 350 طن يومى، مطحن بوهلر الفيوم 2 قدرة طحن 375 طن يومى، مطحن بوهلر بنى سويف قدرة طحن 350 طن يومى، مطحن تبارك بنى سويف قدرة طحن 600 طن يومى ،

هذا بجانب أن مطحن بوهلر المنيا بقدرة طحن 350 طن يومى، ومطحن بنى مزار المنيا قدرة طحن 660 طن يومى، ومطحن أبو قرقاص المنيا 180 طن يومى، ومطحن بوهلر أسيوط قدرة طحن 350 طن يومى، ومطحن سلندرات أسيوط قدرة طحن 350 طن يومى.

تطوير 6 صوامع معدنية بقيمة 50 مليون جنيه

واكد الجبالى أنه تم تطوير وتأهيل ال 6 صوامع معدنية بسعة تخزينية 115.800 الف طن التابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى والتى بلغت قيمتها الإجمالية 50 مليون جنيه، وهى صومعة الفيوم بسعة 23.800 ألف طن، وبنى سويف بسعة 30 الف طن، وأسيوط بسعة 30 الف طن.

واستكمل الجبالى قوله إن محافظة المنيا بها 3 صوامع بسعة تخزينية 2000 و5 آلاف و25 ألف طن قمح، موضحا أن الشركة يتبعها 28 مستودعاً للدقيق، موزعين كالتالي: 8 مستودعات لكل من أسيوط، والمنيا، و7 مستودعات فى بنى سويف، بينما الفيوم لديها 5 مستودعات.

وأوضح الجبالى أنه يتم صرف دقيق مدعم للمخابز فى 5 محافظات وهى المنيا وبنى سويف والفيوم وأسيوط والوادى الجديد، وذلك بكمية تتراوح من 2400 إلى 2600 طن دقيق يوميا، مشيرا إلى أنه مستهدف اقتحام سوق إنتاج الدقيق 72%.

الانتهاء من الربط الإلكترونى بين مواقع الشركة منتصف 2022

وقال المهندس محمد الجبالى إنه يتم حاليا العمل فى الربط الالكترونى بين المطاحن والمستودعات والصوامع والموانئ على أن يتم الانتهاء من منظومة الربط الالكترونى خلال منتصف 2022.

و أضاف الجبالى أنه يجرى حاليا اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع انشاء مصنع بلاستيك لتعبئة منتجات الشركة من دقيق وردة، وإنهاء الإجراءات لمشروع استثمارى عقارى ضخم سيتم الإعلان عنه قريبا.

واكد رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مطاحن مصر الوسطى أنه يتم حاليا العمل على انهاء مشروع أنظمة كاملة للحماية المدنية بكافة مواقع الشركة من صوامع ومطاحن ومستودعات.

يشار إلى أن شركة مطاحن مصر الوسطى والمقيدة فى البورصة المصرية أرسلت بياناً إلى البورصة فى مايو الماضى بشأن إرتفاع أرباحها خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام المالى الجارى 2020/2021 هامشياً على أساس سنوى، حيث انها سجلت صافى ربح بلغ 79.7 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية إبريل الماضي، مقابل أرباح بلغت 78.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.

وكانت شركة مطاحن مصر الوسطى سجلت صافى ربح بلغ 73.04 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 72.44 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، وإرتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة لتصل إلى 385.5 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 377.18 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.

يذكر أن شركة مطاحن مصر الوسطى تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى تقوم بطحن القمح لإنتاج الدقيق اللازم لتصنيع رغيف الخبز المدعم فى محافظات مصر الوسطى وهى الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد.