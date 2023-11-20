«مصر الوسطى» تستعد لافتتاح مركزى خدمة جديدين بالفيوم وبنى سويف

كشف المهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء عن أن شركته تستعد لافتتاح مركزى خدمة جديدين فى نطاق محافظة الفيوم وبنى سويف خلال الشهر المقبل.

وأضاف شمعة فى تصريحات لـ«المال» أن المركزين الجديدين سيقومان بخدمة المواطنين فى نطاق شركة مصر الوسطى عبر تقديم عدد من الخدمات أبرزها شحن العدادات الكهربائية وسداد الأقساط والمتأخرات وغيرها ، بالإضافة إلى التقديم على العدادات الكهربائية بكافة أنواعها لصالح كافة المشتركين.

وأشار إلى أن تكلفة تنفيذ المركزين الجديدين تتخطى 2 مليون جنيهًا وتم عبر الموارد الذاتية الخاصة بالشركة فى إطار خطتها لتطوير خدماتها والتحول نحو الشبكات الذكية والتسهيل على العملاء.

على جانب آخر أصدرت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء أمر توريد إضافى إلى شركة الجيزة لصناعة الكابلات الكهربائية لتوريد كابلات لصالح الأولي.

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة فى تصريحات لـ«المال» عن أن إجمالى تكلفة أمر التوريد الإضافى تصل لنحو 260 مليون جنيه وتم إصداره لصالح الجيزة منذ أيام تمهيدًا لبدء التوريد بنهاية العام الجاري.

وأضافت المصادر أن إجمالى أطوال الكابلات الكهربائية المرتقب توريدها ضمن أمر التوريد الإضافى يصل إلى نحو 140 كيلو متر من الكابلات.

وأشارت إلى أن قيمة الكيلو متر من الكابلات يصل إلى نحو 1.6 مليون جنيه غير شاملة قيمة ضريبة القيمة المضافة ، على إن يصل اجمالى قيمة أمر التوريد إلى 260 مليون شاملًا الضريبة.

وأوضحت المصادر أن الكابلات التى سيتم توريدها ستكون بجهد 20/12 كيلو فولت، لصالح الخطة الاستثمارية لشركة مصر الوسطى للكهرباء خلال العام المالى 2023/ 2024.

وكشفت أن مدة التوريد ستكون 5 أشهر بخلاف فترة السماح التى تصل إلى شهرين من تاريخ الإخطار، كما أن المهمات التى ستورد ستكون بفترة ضمان تصل إلى 18 شهراً من تاريخ التسلم.

يذكر أن شركة مصر الوسطى للكهرباء تعد الأكبر بين شركات توزيع الكهرباء من حيث المساحة وتضم 5 قطاعات هى «الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد» والتى تمثل حوالى %51 من مساحة الجمهورية، وهو ما يمثل تحديا أمام الشركة فى توسعة شبكاتها نظرا للمساحات المترامية فى تلك المحافظات خاصة الوادى الجديد ، ﻭﺗﺘﺒﻊ مصر الوسطى ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ لكهرباء ﻣﺼر، ويصل عدد مشتركيها إلى 4 ملايين.