مصر الوسطى تتسلم 240 محولًا وكشك بتكلفة 50 مليون جنيه

المال ـ خاص تسلمت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، 240 محولًا وكشك كهرباء، خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر الماضى، ضمن خططها التوسعية خلال الفترة الحالية. قال مدحت فودة، رئيس الشركة فى تصريح لـ«المال»، إن الشركة طرحت على الشركات المحلية توريد وتنفيذ

المال ـ خاص

تسلمت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، 240 محولًا وكشك كهرباء، خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر الماضى، ضمن خططها التوسعية خلال الفترة الحالية.

قال مدحت فودة، رئيس الشركة فى تصريح لـ«المال»، إن الشركة طرحت على الشركات المحلية توريد وتنفيذ 480 محولًا وكشك كهرباء بداية من يوليو الماضى، لمدة 8 أشهر، وفاز 4 أو 5 شركات محلية بالمناقصات.

أضاف فودة أن تكلفة توريد 240 محولًا وكشك تصل إلى 50 مليون جنيه ، موضحاً أن من بين الشركات الفائزة بالمناقصات، وتقوم بالتوريد، الشركة المصرية الألمانية لصناعة المنتجات الكهربائية «إيجيماك»، وشركة النصر لصناعة المحولات الكهربائية «الماكو»، والشركة العامة للمشروعات الفنية «تيبكو».

أشار إلى ان تلك المحولات تأتى ضمن الخطة التوسعية للشركة، وتنفذ أكثر من 1000 كشك كهرباء، خلال العام الحالى لتوسعة الشبكة الحالية، تمتلك الشركة 35 ألف محول كهرباء، تسعى لزيادتها فى إطار خطة الشركة، لتوسعة الشبكة وتطويرها بصعيد مصر خلال الفترة المقبلة.

من المقرر أن تضخ شركة مصر الوسطى للكهرباء، استثمارات تصل إلى 600 مليون جنيه، خلال العام المالى الجديد الحالي، وتنشئ خطوطا هوائية على مساحة 120 كم، بهدف تغطية الأماكن النائية، غير المرتبطة بالشبكة القومية، كما تقوم بزيادة القدرات الخاصة بالشبكات الخاصة بها، لـ3000 ميجا وات، خلال الصيف المقبل، مقابل 2300 ميجاوات حمل أقصى الصيف الماضى.

فى سياق مختلف، كشف مصدر مسئول فى الشئون التجارية بشركة مصر الوسطى، عن أن نسبة تحصيل فاتورة الكهرباء عن شهر أكتور الماضى، وصلت إلى %99.3 بزيادة قدرها 7 ملايين جنيه.

أكد أن إجمالى مستحقات الشركة لدى الجهات التجارية والمنزلية والقطاع الخاص يصل إلى 9 ملايين جنيه، نهاية شهر أكتوبر المقبل، وتحصيل متأخرات على بعض المستهلكين المنزليين والصناعيين.

وعن استهلاك المواطنين خلال شهر أكتوبر، قال أن الاستهلاك المنزلى تراجع خلال الفترة الماضية نتيجة زيادة الأسعار، وارتفع الترشيد لدى المواطنين، كما أن توقعات الوزارة بالاستهلاك كانت أعلى من الفعلى.

ﻳﺒﻠﻎ عدد ﻣﺸﺘﺮﻛﻰ «ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻟﺘﺎ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ الكهرباء» 3.8 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺸﺘﺮﻙ، ﻭﺭﺃﺳﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ 449 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ، ﻭﺗﻐﻄﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ؛ ﺍﻟﺪﻗﻬﻠﻴﺔ، ﻭﻛﻔﺮﺍﻟﺸﻴﺦ، ﻭﺩﻣﻴﺎﻁ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻀﻢ ﺃﻳﻀًﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻛﺒﺮﻯ، ﻣﺜﻞ ﺩﻣﻴﺎﻁ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﻭﻛﻔﺮ ﺍﻟﺸﻴﺦ، ﻭﺑﻠﻄﻴﻢ، ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺰﻳﻮﺕ، ﻭﺍﻟﺼﺎﺑﻮﻥ، ﻭﺍﻷﺳﻤﺪﺓ، ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ، ﻣﻦ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠيها ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻰ ﺇﻣﺪﺍﺩﻫﺎ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻣﺼﺮ، ﻭﺗﺴﻌﻰ إلى ﺘﺮﺷﻴﺪ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.