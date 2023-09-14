«مصر الوسطى» الأولى في تركيب العدادات الكودية على مستوى شركات الكهرباء (مستند)

احتلت شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء الترتيب الأول على مستوي تسع شركات توزيع من حيث تركب العدادات الكودية في يوم 13 سبتمبر الجاري .

وسجلت المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء تركيب 3328 عداد كودي للمباني المخالفة ، وجاءت شركة مصر الوسطي بالمرتبة الأولي حيث انتهت من تركيب 1071عداد كودي، فيما جاءت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء في المرتبة الثانية باجمالي تركيبات 353 عداد .

وكشف المهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء ، في تصريحات ل “المال” ان الشركة تسعي للقضاء نهائيا على سرقات التيار الكهربائي ، كما ان تركيب العدادات الكودية سيساهم في توقف ظاهرة الممارسة للمشتركين ويساعد على زيادة ايرادات الشركة.

واضاف التقرير الذي حصلت عليه المال ان شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء جاءت في المركز الثالث بتركيب 342 عداد كودي، وفي المرتبة الرابعة جاءت شركة القناة لتوزيع الكهرباء حيث انتهت من تركيب 339 عداد .

وحلت في المرتبة الخامسة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء باجمالي تركيبات 320 عداد، وفي المرتبة السادسة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بتركيبات 317 عداد، وحلت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء في المرتبة السابعة بتركيب 290 عداد .

فيما جاءت شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء في المرتبة الثامنة بتركيب 169عداد ، وجاءت في المرتبة التاسعة والأخيرة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء