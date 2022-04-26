كشف هشام مبروك، العضو المنتدب بشركة مصر المقاصة، أن الشركة مهددة بسحب أرضها في العاصمة الإدارية حال عدم الانتهاء من عمليات البناء والتشطيب خلال 12 شهرا.

وأضاف في كلمته باجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد حاليا، أن المهلة الخاصة ببناء الأرض انتهت وتم مدها لمدة عام بالاتفاق مع شركة العاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن الاتفاق يعرض الشركة لجزاءات مالية حال عدم البناء في الموعد المحدد.

وأوضح العضو المنتدب لشركة مصر المقاصة أن الشركة كلفت شركة “وادي النيل للمقاولات” بإعداد موازنة تقديرية للمشروع في ظل عدم وجود تكلفة محددة للمشروع، لافتا إلى أنه تم سداد قيمة الأرض بالكامل.