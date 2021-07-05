بورصة وشركات

«مصر المقاصة» توافق على إسناد مبنى «لاند مارك» لمقيم عقارى أو شركات استشارية مالية تمهيدًا لبيعه

الجمعية العمومية أوصت باستغلال الدور الأرضى للمبنى وتأجير باقى الأدوار
المال - خاص 9:12 ص, الأثنين, 5 يوليو 21 9:12 ص, الأثنين, 5 يوليو 21

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علمت «المال» من مصادر قريبة الصلة أن الجمعية العامة العادية لشركة مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزى، التى انعقدت أمس الأحد، وافقت على إسناد مبنى «لاند مارك» بمنطقة التجمع الخامس، لإحدى شركات الاستشارات المالية أو المقيمين العقاريين بغرض تحديد قيمته، تمهيدًا لفتح باب تلقى عروض لبيعه خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه سيتم عقب ذلك عرض تلك الدراسة أو التقييم على الجمعية العمومية للشركة، ومن ثم البت فى قرارها بما يحقق أقصى استفادة للمساهمين.

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يُذكر أن مجلس الإدارة قرر فى 3 مارس النظر فى بيع مبنى لاند مارك فى التجمع الخامس، واستخدام جزء من حصيلة البيع.

وأوضحت المصادر أنه فيما يتعلق بمبنى العاصمة الإدارية الجديدة، فقد تقرر استمرار الاحتفاظ بالأرض واستمرار العمليات الإنشائية.

وأضافت أن الجمعية العمومية أوصت باستغلال الدور الأرضى للمبنى وتأجير باقى الأدوار فى محاولة لتحقيق عوائد استثمارية.

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يذكر أنه تم إرسال مقترح لأعضاء الجمعية العمومية فى يونيو الماضى، لتوضيح أسباب الاستمرار فى تنفيذ مشروع المبنى الإدارى للشركة فى العاصمة الإدارية الذى شهد عدة محطات منذ التعاقد على الأرض خلال عام 2017 واستلامها فى أبريل 2019.

يُذكر أن الشركة كانت تدرس عدم الاستمرار فى المشروع، نظرًا للفجوة التمويلية التى مرت بها مؤخرًا، وسعت نحو استبدال قطعة الأرض الحالية بأخرى أصغر فى المساحة، إلا أن الأمر لم يكن متاحًا.

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بقلم المال - خاص

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