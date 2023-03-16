مصر المقاصة تقترب من إطلاق المرحلة الأولى من التطبيق الإلكتروني EgyClear

كشف خالد راشد العضو المنتدب بشركة “مصر المقاصة”عن اقتراب إطلاق المرحلة الأولى من التطبيق الإلكتروني EgyClear خلال الشهور القليلة المقبلة، والذي سوف يتم من خلاله تنفيذ معظم الخدمات التى تقدمها مصر للمقاصة على أن يتم في مرحلة لاحقة إمكانية توزيع الأرباح من خلال المحافظ الإلكترونية للعملاء.

جاء ذلك خلال مشاركته أمس بمؤتمر اليلي نيوز، موضحا خلال كلمته في الجلسة الأولى والتي جاءت بعنوان “وثيقة ملكية الدولة: عودة القطاع الخاص للريادة” وتحدث فيها عن أهمية القطاع الخاص في قيادة النمو في الاقتصاد الوطني، وأهمية برنامج الحكومة لطرح 32 شركة، وأكد على أن فرص الاستثمار في مصر مميزه

ووفقًا لبيان صحفي فقد كرم مؤتمر ديلي نيوز DNE Awards في نسخته الأولى خالد راشد العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى على دوره الرائد في دعم قطاع سوق المال.

وشارك راشد في الجلسة الأولى للمؤتمر والتي جاءت بعنوان “وثيقة ملكية الدولة: عودة القطاع الخاص للريادة” وتحدث فيها عن أهمية القطاع الخاص في قيادة النمو في الاقتصاد الوطني، وأهمية برنامج الحكومة لطرح 32 شركة، وأكد على أن فرص الاستثمار في مصر مميزه.

وفي كلمته ، أوضح خالد راشد كيف تدعم “مصر للمقاصة” سوق المال من خلال خدماتها المختلفة التي تقدمها، خاصة أن لديها السجلات المركزية لمعظم الشركات المساهمة في مصر.

وأضاف راشد قائلا: “لا يتوقف الدور الذي نقوم به في الشركة على انجاز المهام الخاصة بسوق المال، وانما نقوم بدور هام جدا في المرحلة السابقة على الاكتتابات، وقد قامت مصر للمقاصة العام الماضي بصرف 649 مليار جنيه أرباح لمساهمي تلك الشركات. كما نجحت في تقليل مدة صرف الأرباح لامناء الحفظ من ثلاثة أيام إلي يوم واحد فقط “.

وأوضح أن مصر للمقاصة قامت بتنفيذ برنامج خاص لعلاج الإزدواج الضريبي، للبنوك الدولية لمساعدة المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية على سرعة تنفيذ الرد الضريبي.

ولفت إلي أن مصر للمقاصة نجحت في تطوير الشركة من خلال استراتيجية طموحة تركزت على 3 محاور رئيسية تهدف إلى تحسين كفاءة التشغيل وإدارة المخاطر، وحماية وأمن المعلومات، ونسعى لإضافة بعض الأنشطة منها التصويت الإلكتروني لأعضاء الجمعيات العمومية، كما أن الشركة تستعد للانتهاء من تطبيق الوعاء المجمع لتفعيل آلية short selling في القريب العاجل.