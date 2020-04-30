«مصر المقاصة» تعتزم التبرع بعشرة ملايين جنيه لإغاثة متضررى كورونا

تعتزم شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى عقد جمعيتها العمومية يوم 18 مايو المقبل لاعتماد القوائم المالية لعام 2019، بجانب التبرع بمبلغ 10 ملايين جنيه لإغاثة متضررى فيروس كورونا.

وحصلت «المال» على التقرير السنوى لشركة مصر المقاصة الذى يستعرض نتائج أعمال 2019، والذى حققت الشركة خلاله صافى ربح بلغ 345.6 مليون جنيه، مقابل 352.2 مليون جنيه فى 2018، وإجمالى إيرادات بقيمة 763.2 مليون جنيه، مقابل 696 مليون جنيه لكنها عانت من ارتفاع المصروفات إلى 337 مليون جنيه، مقابل 280 مليوناً.

41.7 مليون جنيه أرباح صندوق ضمان التسويات.. و45 مليونًا حصيلة بيع لاعبين بذراع الرياضة

وحققت مصر المقاصة صافى أرباح من نشاطى الإيداع والقيد المركزى بقيمة 303.9 مليون جنيه خلال 2019، مقابل 302.7 مليون جنيه فى 2018، وحققت ربحاً من صندوق ضمان التسويات بقيمة 41.7 مليون جنيه، مقابل 49.4 مليون جنيه.

وأوضح التقرير أن مصر المقاصة حصلت على 24.1 مليون جنيه خلال العام الماضى، من شركة المقاصة سبورت نظير مساهمتها بها بنسبة %71 وأقرت الأخيرة توزيعات نقدية على المساهمين بواقع 1.15 جنيه للسهم، كما قامت ببيع لاعبين بقيمة 45 مليون جنيه، بجانب مساهمتها بنحو 31.2 مليون جنيه فى شركة المصرية لصناعة المستلزمات الرياضية التى تنتج النجيل الصناعى.

ولفت التقرير إلى أنه جارى دراسة قيد المقاصة سبورت فى البورصة، وتطرق لتحقيق فندق الشركة فى التجمع الخامس أرباحاً بقيمة 26.1 مليون جنيه فى 2019، مقابل 15.3 مليون جنيه فى العام السابق، مستفيداً من ارتفاع الإيرادات بنحو %46 لتبلغ 52.8 مليون جنيه.

وتضمن تقرير مراقب الحسابات تعديل إدراج قروض قصيرة الأجل بقيمة 181.9 مليون جنيه تم الحصول عليها فى أبريل 2018، كانت قد قدمتها إدارة مصر المقاصة لصالح شركة المصرية لصناعة المستلزمات الرياضية لمساندتها فى بداية النشاط الفعلى.

وأوضحت مصر المقاصة أن القرض ساهم فى تشغيل شركة المستلزمات الرياضية وتحقيق إيرادات ساهمت فى وفائها بالتزاماتها تجاه المقاصة، وبالفعل فى 27 فبراير الماضى سددت الشركة الرياضية القرض والفوائد والعمولات المستحقة.

وتضمنت الأوراق موافقة مجلس الإدارة على التبرع بمبلغ 10 ملايين جنيه لإغاثة المتضررين من فيروس كورونا المستجد، وتفويض المجلس فى اختيار الجهات المراد التبرع لها.

وأوضح التقرير السنوى أن القيمة السوقية للأوراق المالية المقيدة بمصر المقاصة بلغت نحو 3.2 تريليون جنيه بنسبة زيادة %41 عن المسجل فى 2018، منها 347 ملياراً عبارة عن عوائد وقيم سندات يتم تحويلها ما بين حسابات البنك المركزى والبنوك المستحقة، ولا تحصل المقاصة على عائد منها، ولكن مجرد تكلفة وخدمة بدون مقابل.

وبلغ عدد الشركات المقيدة بنهاية ديسمبر الماضى نحو 11.6 ألف، منها 4.4 ألف شركة تحت بند القيد المبدئى، وصرفت الشركة أرباحاً وعوائد على مدار العام بلغت 405 مليارات جنيه، و441 مليون دولار. وعن الخطة المستقبلية لمصر المقاصة خلال العام الجارى، أشار التقرير لاستهدافها زيادة كفاءة الحاسب الآلى وتطوير النظم المستندية، وتفعيل بروتوكولات التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار وجهات أخرى مثل شركتى الإيداع فى تونس والسودان، بخلاف التنسيق لتفعيل التوقيع الاليكترونى بين مصر والسعودية