مصر المقاصة تضخ 2 مليون دولار لرفع الكفاءة التكنولوجية وحماية المعلومات

كشف محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزي، أن شركته ضخت حوالي 2 مليون دولار لزيادة السعة التخزينية للحسابات اﻵلية للشركة في إطار سعيها لرفع الكفاءة التكنولوجية لبنيتها التحتية وحماية المعلومات خلال العام المنتهي 2017.

وأضاف “عبدالسلام”، في تصريحات خاصة لـ”المال”، أن رفع كفاءة التخزين وحماية قواعد البيانات من المسح والفقد تعد من أولويات الشركة لما تحملة من معلومات سرية، مشيراً إلى أن شركته تحافظ على أمن المعلومات ومواجهة التطور التكنولوجي من خلال إضافة سعات تخزينية جديدة.

جدير بالذكر أن وحدات تخزين البيانات التى كانت مستخدمة فى الشركة كان قد مضى عليها عدة سنوات، بالإضافة إلى توقف شركات الصيانة والدعم الفنى عن تقديم الصيانة أو الدعم الفنى لهذه الوحدات، فضلاً عن عدم وجود قطع غيار لها أو دعم فنى من الجهات المصنعة.

وفيما يتعلق بمعدلات ربحية الشركة، لفت إلى أن شركته حققت صافي ربح قبل الضريبة خلال 9 الشهور الأولى من 2017 بقيمة تتراوح ما بين 140 و150 مليون جنيه بزيادة قدرها 10% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزي، إلي أنه في إطار سعي المقاصة لتعزيز سبل الروابط للشركات في السوق المحلية وبين أسواق المال الخارجية، فإن شركته تقترب من قيد أحد الكيانات المحلية العاملة بقطاع الخدمات المالية بنظام القيد المزدوج مع بورصة دبي المالية.

يُذكر أن شركة مصر المقاصة، أبرمت سابقاً عددا من الاتفاقيات لربط أسواق الخليج وعلى رأسهم (دبي، أبو ظبي، سوق الكويت للأوراق المالية)، وذلك من خلال فتح حسابات لدى بنوك الحفظ فى تلك الدول بغرض تسهيل صرف مستحقات العملاء سواء فى الداخل او الخارج، خاصة بعد اعتزام عدد من الشركات إجراء طروحات مزدوجة بين بورصة مصر الخليج.