أرباح مصر المقاصة تقفز إلى مليار جنيه خلال 2022

كشفت نتائج أعمال شركة مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزي للعام المالي المنتهى في ديسمبر 2022، عن ارتفاع قياسي في إجمالي الإيرادات المتحققة حيث قفزت لتصل إلى 1.760 مليار جنيه، مقارنة بـ1.008 مليار جنيه عام 2021، وبنسبة نمو 75%.

ومثّلت الإيرادات الناتجة عن الاستثمار نحو 68% من إجمالي الإيرادات خلال عام 2022 لتسجل 1.195 مليار جنيه.

ووفقًا لبيان صحفي، فقد ارتفع صافي الأرباح المحقق خلال العام بنسبة 112% لتسجل 1.049 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 495 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021.

وبلغت نسبة صافي الأرباح إلى إجمالي الإيرادات 60% خلال العام المالي 2022 مقارنة بـ49% عام 2021.

وقد أرجعت الشركة القفزة التى تحققت في صافي الأرباح إلى الأداء المتميز للأنشطة التشغيلية، والاستثمار الأمثل للأموال المتاحة للاستثمار، فضلًا عن نمو إيرادات نشاط التوقيع الإلكتروني بشكل ملحوظ بنسبة 404% خلال العام المالي 2022.

ونجحت الشركة في الوصول بصافي أرباح صندوق ضمان التسويات (أحد أنشطة الشركة الرئيسية) خلال عام 2022 لتسجل 115 مليون جنيه مقابل 47 مليون جنيه عام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 144%.

وعلى صعيد آخر قامت الشركة بصرف عوائد عن الأوراق المالية المودعة لديها بالجنيه المصري وبالعملات الأجنبية بإجمالي 664 مليار جنيه مصري تقريبا خلال 2022 بزيادة قدرها 5% عن 2021.