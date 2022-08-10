«مصر المقاصة» تحقق أعلى أرباح ربع سنوية في تاريخها خلال 2022

حققت شركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزي أرباحا قياسية خلال الربع الأول من عام 2022، بمعدلات زيادة ربع سنوية هي الأعلى منذ تأسيس الشركة.

أرباح قياسية بنسبة زيادة 70% مقارنة بالربع الأول من عام 2021

وعلمت “المال” أن الشركة حققت صافي ربح بقيمة 209 ملايين جنيه مقارنة مع 123 مليون لنفس الفترة من العام السابق، بمعدل زيادة 70%.

وقالت مصادر إن إجمالي مصروفات الشركة مثلت نسبة 26 %من إجمالي الإیرادات مقارنة بـ 28 % عن العام الماضي، وإن نسبة صافي الأرباح إلى إجمالي الإیرادات بلغت 61% مقارنة مغ 55 %عن الفترة المماثلة من العام السابق.

وأوضحت أن نسبة التكلفة إلى إیرادات الخدمات بلغت 75 % مقارنة مع 64 % عن الفترة المماثلة من العام السابق، بينما وصل العائد على حقوق المساھمین 14% مقارنة مع نحو ۱۰% عن العام السابق.

وأشارت المصادر إلى أن إیرادات الاستثمار قد ارتفعت بنسبة 88% بقيمة 47 ملیون جنیھا وذلك نتیجة للاستخدام الأمثل للأموال المتاحة للاستثمار في أدوات استثمار خالیة من المخاطر.

كما لفتت إلى أن إيرادات نشاط التوقيع الإلكتروني الخاص بـ مصر المقاصة قد قفزت بشكل ملحوظ بنسبة 780% بقيمة 11 مليون جنيه.

وذكرت أن نمو إيرادات التوقيع الإلكتروني قد جاء نتيجة الشركة على تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات من مختلف الخدمات الرقمية، ومنها التوقيع الإكتروني، وذلك في إطار خطة الدولة المتكاملة للتحول الرقمي، والتي تعد وزراة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من أهم روافد تنفيذ هذه الخطة للتحول لعالم لا ورقي.